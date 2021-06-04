Пограничная служба сообщила, что в Баткенской области скончался второй пограничник, который получил ранение из-за неосторожного применения оружия.

Сам инцидент произошел 1 июня в селе Паскы-Арык Баткенского района. Тогда в результате происшествия на месте скончался один из пограничников. В службе отметили, что разбирательство по произошедшему продолжается.

После инцидента на место для разбирательства выехала командование Баткенского пограничного отряда. Кроме этого, ранее СМИ ссылаясь на источники сообщили, что стрельба между пограничниками произошла в результате ссоры.