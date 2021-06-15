Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова, действующая чемпионка мира по борьбе, вновь возглавила мировой рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW) в весовой категории 62 килограмма.

Ранее спортсменка уже возглавляла этот список несколько раз.

Этот рейтинг опубликован на сайте организации, он регулярно обновляется в зависимости от результатов проходящий соревнований.

В последний раз его обновили после соревнований Poland Open, который прошел в начале июня 2021 года. Там Тыныбекова завоевала золотую медаль, одолев в финале сопериницу из Канады. Так она поднялась на четыре пункта, имея в активе 34 очка. До этого кыргызстанка занимала пятое место в этом рейтинге.

На втором месте сейчас Марианна Састин из Венгрии, в тройке лидеров – Лаис Нуньес из Бразилии.

Кроме того, спортсменка Мээрим Жуманазарова также поднялась на один пункт в рейтинге в весовой категории до 68 килограммов – она стала третьей на турнире в Польше.

Айпери Медет кызы в рейтинге весовой категории до 76 килограммов занимает пятое место. Все три девушки будут представлять Кыргызстан на Олимпиаде в Токио.

Рейтинг UWW составляется по греко-римской, вольной и женской борьбе. Согласно этому, в каждой весовой категории определяются лучшие 20 борцов.

Poland Open 2021

Ранее кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова стала победительницей международного турнира по вольной борьбе Poland Open-2021 в Польше.

В решающей схватке ее соперницей стала Анна Паула Годинез Гонзалез из Канады. Тыныбекова победила со счетом 7:1 и стала победительницей турнира.

Айсулуу Тыныбекова — чемпионка мира по борьбе. В начале декабря была признана лучшей среди звезд женской борьбы на сайте United World Wrestling.

Тыныбекова дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали. Ей предстоит выступить и на грядущих Олимпийских играх.

Тыныбекова стала чемпионкой мира по борьбе в сентябре 2019 года. Ранее она уже возглавила список UWW лучших борчих в мире. В начале 2020 года Тыныбекова выиграла золото на международном турнире в Италии.