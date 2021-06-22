В Бишкеке 22 июня на линию вышли 50 новых автобусов марки ISUZU из Узбекистана. Сообщается, что в течение недели они будут перевозить пассажиров бесплатно.

Новые автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

№10 и №11: жилой массив «Ак-Ордо» – круговая;

№12: село Маевка – село Кок-Жар;

№13: ул. Муромская – жилой массив «Кырман»;

№14: микрорайон №12 – жилой массив «Ак-Ордо».

«Данные автобусы были привлечены к работе в кратчайшие сроки, в связи с чем они работают на дизельном топливе. После поставки остальных автобусов, они будут заменены на газомоторные», – сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Бишкека Фото: пресс-служба мэрии Бишкека

В муниципалитете отметили, что первая партия автобусов с газомоторным двигателем прибудет в Бишкек до 1 июля, а поставка остальных автобусов планируется до октября. Всего в столицу поставят 350 автобусов на газе.

По словам и.о. мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова, сейчас в столице курсируют около 100 автобусов и 140 троллейбусов.

«Это очень мало. Для полного обеспечения общественным транспортом нужно около 1000 автобусов и троллейбусов», – сказал он.

Чиновник добавил, что у мэрии нет возможности приобрести автобусы за счет бюджета, поэтому для этого были привлечены инвестиции.

Договор о поставке в столицу автобусов японской марки ISUZU был подписан 4 июня между управлением городского транспорта и компанией «Эко Пассажирские перевозки». В мэрии отмечали, что договор заключен согласно меморандуму, который ранее подписали стороны.

Согласно документу, «Эко Пассажирские Перевозки» должна в течение этого года поставить не меньше 350 экологичных автобусов марки ISUZU узбекского производства на газовом топливе.

Срочные решения о поставке дополнительных автобусов в столицу были приняты на фоне забастовки водителей маршруток. Тогда они отказались выходить на линии и требовали повысить оплату за проезд.

Горожане жаловались, что из-за отсутствия маршруток, общественный транспорт перполнен, а службы такси завышают цены на проезд.

В ответ на это столичная мэрия придумывала способы, как разгрузить муниципальные автобусы и троллейбусы. Позже муниципалитет сообщил, что привлекает своих сотрудников на транспорте к бесплатному провозу горожан.

Автобусы для бесплатного развоза также предоставлял аэропорт «Манас» и ряд предпринимателей столицы.

Над материалом работала Бегимай Арстанбекова.