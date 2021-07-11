В Бишкеке 11 июля во время выборов депутатов местных кенешей поймали трех человек по подозрению в подкупе избирателей. Пресс-служба Первомайского РУВД сообщила, что при осмотре автомобиля, в котором сидели трое граждан, были найдены агитационные материалы, список избирателей и 20 тысяч сомов.

Начато досудебное производство по статье «Подкуп избирателей».

Уточняется, что звонок в милицию поступил примерно в 11:45 часов. Им сообщили, что возле избирательного участка №1221 на пересечении улиц Иванова и Жумабека гражданка «Б» якобы раздавала деньги и агитировала тем, кто голосовал за определенную политическую партию.

«Прибывшая группа документирования УВД Первомайского района, возле пересечения улиц Исанова и Жумабека обнаружила автомобиль марки «Хонда», где находились граждане А.Г. 1987 года рождения, К.М. 1977 года рождения и К.Б. 1983 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

По данным информагентства 24.kg, задержанные — представители партии «Онугуу-Прогресс».

Видео: 24.kg.

Ранее в Бишкеке ГКНБ поймал представительницу партии «Эмгек» при раздаче денег избирателям. А в Оше милиция задержала представителя партии «Улуттар Биримдиги» также по подозрению в подкупе голосов.