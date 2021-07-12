Эдуард Кубатов, покоривший Эверест, на своей странице в Фейсбуке сообщил, что Национальный олимпийский комитет наградил его Золотым Орденом.

Фото: фейсбук Эдуарда Кубатова

«Золотой Орден — высшая награда Олимпийского комитета страны за восхождение на Эверест! Признателен Исполкому НОК за столь высокое и невероятно ценное для меня внимание!» — написал он.

О том, что кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил Эверест, высочайшую вершину Земли, стало известно 23 мая. Кубатов — второй кыргызстанец, которому удалось покорить Эверест. Первым туда взобрался кыргызстанец Дмитрий Греков в 1997 году.