Пресс-служба МИД сообщила, что власти Кыргызстана намерены перевести в страну бежавших из Афганистана в соседний Таджикистан этнических кыргызов.

В МИДе добавили, что уже связались с Региональным представительством Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Центральной Азии и попросили оказать содействие в их эвакуации из Таджикистана в Кыргызстан.

«Кроме того, МИД Кыргызстана направило ноту в МИД Таджикистана с просьбой оказать содействие в беспрепятственном перемещении афганских кыргызов до контрольно-пропускных пунктов кыргызско-таджикской государственной границы. Соответствующая просьба была также озвучена первым замминистром иностранных дел Кыргызстана Нураном Ниязалиевым в рамках участия в заседании СМИД ШОС в Душанбе 13 июля этого года», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве отметили, что вопрос об эвакуации этнических кыргызов находится на контроле у президента и кабмина Кыргызстана.

Ранее «Радио Озоди» со ссылкой на ГКНБ Таджикистана сообщило, что 13 и 14 июля 345 этнических кыргызов Афганистана бежали на территорию Таджикистана из-за угрозы вторжения в их дома боевиков «Талибана»*.

*«Талибан» — радикальное исламское движение признанное в Кыргызстане террористическим.

Этнические кыргызы жили в населенном пункте Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан. Андемин покинули 91 мужчина, 77 женщин и 177 детей.

Им удалось перейти афганско-таджикскую границу через участок Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области, находящаяся на востоке Таджикистана. Афганских беженцев разместили в сельском джамоате Мургабского района.

Читать по теме: Больше 300 этнических кыргызов бежали из Афганистана в Таджикистан из-за угрозы «Талибан»

Эскалация конфликта. В ООН опасаются массового потока беженцев из Афганистана