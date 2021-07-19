Таджикское госинформагентство «Ховар» со ссылкой на ГКНБ Таджикистана сообщило, что 345 этнических кыргызов, который 14 июля бежали из Афганистана из-за угрозы от «Талибана»*, возвращены домой.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, признанное в Кыргызстане террористическим.

Так, по данным таджикского ГКНБ, этнических кыргызов отправили в провинцию Бадахшан в Афганистане 17 и 18 июля. Вместе с ними вывезли и четыре тысячи голов домашнего скота и транспорт, на котором они перешли таджикско-афганскую границу.

«Их возвращение было организовано через приграничную зону сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района после того, как вопрос их личной безопасности был гарантирован правительством Афганистана», — сообщили в ГКНБ.

Также в Госкомитете добавили, что обстановка на участках границы Таджикистана и Афганистана находится под контролем таджикских пограничников.

Ранее 15 июля, в МИД Кыргызстана сообщили, что бежавших из Афганистана этнических кыргызов перевезут в Кыргызстан. В министерстве сообщили, что связались с Региональным представительством Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Центральной Азии и попросили оказать содействие в их эвакуации из Таджикистана.

Боевики «Талибана» в Афганистане

Ситуация с радикальными боевиками «Талибан» в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, за несколько недель движение взяло под контроль 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

За это время конфликт получил резонанс во всем мире. На него также обратили внимание и страны, граничащие с Афганистаном — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Таджикистан и Узбекистан в конце июня начали укреплять свои границы с Афганистаном. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления госграниц. Таджикистан также обратился к членам ОДКБ за поддержкой в укреплении границ.

Узбекистан в конце июня после активизации боевиков «Талибана» в Афганистане объявил о начале проверки боевой готовности своих войск. Минобороны республики также заявило о проведении крупных тактических учений в ближайшее время.

Затем 8 июля глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что таджикской стороне окажут поддержку в случае необходимости, так как обе страны входят в ОДКБ.