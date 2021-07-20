Пресс-служба МЧС сообщила, что 19 июля в Лейлекском районе селевые потоки унесли 16-летнего мальчика. Он умер, его тело нашли местные жители.

Сель в Лейлекском районе начался после сильных дождей. По данным ведомства, в селе Ак-Терек сель затопил 25 домов, а также дворы местной школы, детского сада и мечети.

Таже в селах Козу-Баглан, Катран, Лейлек, Тогуз-Булак, Айкол, Голбо и Чымген в результате схода сели пострадали дворы, арыки, мосты и дороги.

В пресс-службе отметили, что 20 июля на месте происшествия ведут работы сотрудники МЧС и управления Баткенской области.

Ранее, 12 июля, селевые потоки в Джалал-Абадской области унесли восемь человек. Все они найдены мертвыми.

Фото на заглавной странице иллюстративное.

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