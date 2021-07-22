Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров сообщил, что правительство хочет закупить 1 миллион 250 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. По его словам, из госрезерва на это предусмотрено 499 миллионов сомов.

Жапаров не смог озвучить стоимость одной дозы вакцины, по его словам Китай предлагает Кыргызстану «особую цену». По его словам, ранее Кыргызстан закупил 1,1 млн доз на 815 млн сомов. Таким образом, стоимость одной дозы вакцины обходится Кыргызстану примерно в $8,8.

Жапаров добавил, что власти также провели переговоры со Всемирным банком. По его словам, на $17 миллионов в Кыргызстан поступят средства для борьбы с COVID-19.

«Кроме того, в октябре ожидается $20 миллионов от Азиатского банка развития. Часть — грант, часть — кредит. Мы хотим закупить вакцины на $37 миллионов и вакцинировать население», — сказал Жапаров.

Вакцинация в Кыргызстане

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

Сейчас для кыргызстанцев доступны три вида вакцин: китайская Sinopharm, российская Sputnik V и англо-шведская AstraZeneca.

Последняя прибыла в страну 17 июля в виде гуманитарной помощи от Азербайджана. Препарат доставили в количестве 40 тысяч доз в аэропорт «Манас». Однако вакцинация препаратом началась только 22 июля.

По данным минздрава, на 22 июля по всей стране вакцинировали 421 293 человека. Из них первую дозу вакцины получили почти 317 тысяч человек.

За минувшие сутки в стране было выявлено 1169 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заражённых достигло 153 878 человек. Скончалось за все время пандемии 2217 пациентов.