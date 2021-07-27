Депутаты Жогорку Кенеша вечером 27 июля отправились в Госрезиденцию, чтобы встретится с президентом Садыром Жапаровым.

Журналисты издания «Спутник Кыргызстан» опубликовали видео как депутатов собирают в автобус на Старой площади. Для чего депутаты едут на встречу с главой страны неизвестно.

В пресс-службе президента сообщили изданию 24.kg, что встреча пройдет в неформальной обстановке по текущей повестке дня. При этом в среду у парламентариев состоится пленарное заседание, где они возможно будут рассматривать поправки в закон о выборах. Комитет парламента уже одобрил его во втором и третьем чтениях.

Согласно новой Конституции, в парламенте будут заседать 90 депутатов, а избираться они будут по смешанной системе.

В законопроекте говорится, что 54 депутата будут избираться по партийным спискам, а 36 — по одномандатным округам. Также известно, что изменен избирательный порог для прохождения партий в парламент — он оставил 5%.

После того, как власти определятся, как будут проходить выборы в парламент, должна быть назначена их дата. Ранее Садыр Жапаров говорил о том, что выборы в парламент могут пройти в октябре.

Это уже второй раз, когда депутаты парламента встречаются с Жапаровым в резиденции. 21 июля они также поехали в резиденцию на автобусах.

Тогда также заранее не сообщалась повестка дня, а позже депутат Дастан Бекешев сообщил, что на этой встрече они обсуждали выборы в Жогорку Кенеш.

В пресс-службе Жапарова на следующий день сообщили, что на встрече президент и депутаты обменялись мнениями «по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам, а также актуальным законопроектам, находящимся на рассмотрении парламента».

На следующий день после встречи с президентом у депутатов было пленарное заседание, где они раскритиковали и отправили на доработку закон о кабинете министров, инициированный Жапаровым. Также депутаты отправили на доработку законопроекта президента, которые расширяли полномочия акимов.