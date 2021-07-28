Пресс-служба ГКНБ 28 июля сообщила, что продолжает закрывать подпольные *майнинг-фермы по добыче криптовалюты из-за нехватке электроэнергии в стране.

*Майнинг — деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение.

Как пояснили в ведомстве, ГКНБ проводит анализ рисков в работе энергосектора из-за «систематических незаконных подключений майнинг-ферм к электрическим сетям госэнергетических компаний».

«С 2017 года резкое повышение роста курса криптовалюты по отношению к доллару породило целую волну “майнеров”, которые используют относительно дешевую электроэнергию в Кыргызстане», — говорится в сообщении.

По данным Госкомитета, фермы по добыче криптовалюты потребляют большой объем электроэнергии. И с их увеличением увеличилось ее потребление, «что стало одной из причин, которая привела к энергетическому кризису в стране».

Для сравнения ГКНБ привел пример посчитав, что майнинг-ферма с 10 тысячами *устройств потребляет в среднем 408 тыс. кВт электроэнергии в сутки, что сравнимо с потреблением одного района с населением 40 тысяч человек.

*В Госкомитете не уточнили, какие именно устройства были взяты в пример. Так как для добычи криптовалюты используют разное оборудование, от обычных потребительских видеокарт, до спецоборудования в разными конфигурациями и степенью потребления.

Вместе с этим в ведомстве отметили, что в апреле 2019 года «Национальная энергетическая холдинговая компания» выпустила приказ, которым ввела временный запрет на выдачу техусловий для майнинга.

«Несмотря на это, майнинг-фермы продолжают подпольно осуществлять свою деятельность, когда как идет нехватка электроэнергии целому населению страны», — добавили в ГКНБ.

Однако если граждане все же хотят оборудовать майнинг-ферму, то это разрешено за счет альтернативных источников энергии, таких как частные малые ГЭС. Тариф для субъектов майнинга ввели в 2020 году в размере 2, 24 сомов за кВт/ч, в Налоговый кодекс также ввели налог в размере 15% от потребляемой электроэнергии с добычи криптовалюты.

Энергокризис в Кыргызстане

О том, что Кыргызстан столкнется с нехваткой электричества говорил еще в августе 2020 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

В 2020 году Кыргызстану пришлось приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище было мало воды. Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей.

Тогда в Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления своих домов.

Уже весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. Взамен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Первые спуски воды начались 1 июня этого года. На фоне этого фермеры и минсельхоз заявили, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался и Бишкек.

Однако 16 июня министр энергетики Доскул Бекмурзаев на встрече с журналистами заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

Между тем Нацэнергохолдинг сообщил, что перебои с электричеством в Кыргызстане ожидаются вплоть до октября причиной этому называют ремонтные работы.