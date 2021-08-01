Пресс-служба МЧС передала срочное сообщение. По данным Кыргызгидромета, с 2 по 4 августа 2021 года в горных и предгорных районах из-за ожидаемых сильных дождей могут сойти селевые потоки.

В июле в Кыргызстане сель унес жизни десяти человек.

В Аксы 12 июля в результате схода сели погибли две женщины, два подростка и двое детей. Все они были из одной семьи. Также погибли пятилетний Айдар, игравший на берегу реки со своим братом и 12-летний Нурсултан — дом, в котором он был, сель сравнял с землей.

В Лейлеке сель унес жизнь 16-летнего подростка. Его тело нашли местные жители. Также 20 июля в Сузакском районе сель стал причиной смерти 6-летней девочки.

Кроме этого, 30 июля поднялся уровень воды в реке Каракол. Воды унесли стены домов, подвесные мосты, также пострадал недавно построенный «Ривер парк». Жители 27 домов были эвакуированы.

В МЧС сообщили, что из-за селевых потоков затоплены дома и дворы жителей Каракола. Внутренние дороги и канавы засыпаны песком и гравием.

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