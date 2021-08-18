Замглавы Управления дорожно-патрульной службы ГУОБДД Манас Сыдыгалиев. Скриншот / видео Спутник Кыргызстан.

На пресс-конференции в Бишкеке 18 августа замглавы Управления дорожно-патрульной службы ГУОБДД Манас Сыдыгалиев назвал ряд причин, из-за которых в Кыргызстане происходят аварии с тяжкими последствиями.

Так, по мнению Сыдыгалиева, одной из причин ДТП является «излишняя самоуверенность водителей», которые думают, что не попадут в аварию.

«Стоит выехать на объездную дорогу, там бусы едут со скоростью 90 км/ч и идут на обгон. Должна быть ответственность, если все будут соблюдать ПДД, то аварий не будет», — сказал Сыдыгалиева.

Еще одной причиной аварий с тяжкими последствиями, по его словам, является выезд на встречную полосу и превышение скорости. Он добавил, что наиболее частые ДТП с такими последствиями происходят на дорогах республиканского значения, таких как Бишкек — Ош и Бишкек — Каракол.

«В части профилактики мы разработали дислокации постов с учетом аварийности на участках. […] Увеличивается количество постов, то что сотрудник стоит на дороге это уже профилактика. […] У нас идет работа с таксистами и фирмами перевозчиками. Со стороны ГУОБДД идут работы по недопущению ДТП с тяжкими последствиями», — пояснил Сыдыгалиев.

За последние несколько месяцев СМИ не раз сообщали об авариях, в которых погибли больше одного человека. Так, за последние несколько дней в Иссык-Кульской области произошли несколько ДТП со смертельным исходом. 15 и 16 августа в двух авариях на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол Иссык-Кульской области погибли три человека, еще тринадцать человек пострадали.

За июль этого года в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошел ряд крупных аварий со смертельным исходом. По официальным данным, в течение шести месяцев 2021 года было зарегистрировано 3 396 ДТП, в которых погибли 329.