В небольшом селе Арка, население которого едва превышает 4000 человек, находятся около 20 заправочных станций. Они все сгорели во время апрельских столкновений с таджикскими пограничниками.
Оригинал материала опубликован изданием «ПолитКлиника».
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время пресс-конференции заявил, что топливо с этих заправок контрабандой перевозили в Таджикистан.
Журналисты издания «ПолитКлиника» выяснили, что ими владели родственники высокопоставленных политиков и чиновников.
По официальной информации, Россия завозит в Кыргызстан более 1 миллиона тонн топлива ежегодно. Этого объема едва хватает на внутренние нужды страны. В то же время жители села Арка и даже глава ГКНБ Ташиев признавали факт контрабанды топлива.
Несмотря на заявления местных жителей о многочисленных случаях контрабанды со стороны правоохранительных органов в Единый реестр преступлений и проступков зарегистрированы всего два факта по контрабанде ГСМ. В то же время местные говорили о десятках и сотнях фур которые свободно пересекали границу.
Как родственник министра МВД владеет заправкой на границе
Одна из заправок зарегистрирована на имя Женишбека Кожомуратова. В базе данных ЦИК он зарегистрирован в селе Маймак Кара-Бууринского района Таласской области и был депутатом местного кенеша. Также Женишбек Кожомуратов является родственником главы МВД Улана Ниязбекова.
Улан Ниязбеков возглавляет МВД начиная с 11 октября 2020 года. До этого времени он занимал различные руководящие должности в МВД, в том числе заместитель 7-управления МВД.
По словам экс-главы ГКНБ и тогдашнего кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева назначение Улана Ниязбекова характеризуется с политическим решением Садыра Жапарова. Сегизбаев во время президентских дебатов утверждал, что Улан Ниязбеков в 2001 году брал кредит для Садыра Жапарова в размере 138 тыс. долларов.
«Садыр Жапаров не смог выплатить долги и теперь он отдает долг в качестве должности министра», — заявлял Абдиль Сегизбаев во время дебатов кандидатов в президенты.
Также Улана Ниязбекова подозревают в связях с Матраимовым. В журналистском расследовании “Азаттыка” о коррупционных схемах в таможне бывший сотрудник таможенной службы Эмилбек Кимсанов говорит от имени Райымбека Матраимова. В видео Улан Ниязбеков обещает Эмилбеку Кимсанову “замять” его дело, если за него заступается Матраимов.
Женишбек Кожомуратов сам подтвердил журналистам “ПолитКлиники” родственные связи с министром и рассказал о низких доходах от АЗС. Но он отказался давать комментарий о контрабанде и обматерил журналистов, а его сын напал на репортеров.
АЗС, депутаты и прокуроры
В числе владельцев заправок в селе Арка журналисты обнаружили несколько компаний, которые имеют связи с депутатами. Компания «БС-Петрол» владеет одноименной заправкой, учредителями фирмы являются Султанбек Абдуллаев и Бакыт Шоноев. Шоноев ранее был депутатом Ошского городского кенеша от партии «Бир Бол».
Рекордсменом по количеству заправок среди местных чиновников является семья Турабая Бостонова. Его сыну Конурбаю принадлежат 3 заправки. Также журналисты выяснили, что его сын Тыныбек Бостонов и зять Алмаз Айдаров работают в Генеральной Прокуратуре.
На другую фирму «Север-Югойл» зарегистрированы два земельных участка, где находятся заправки. Учредителем компании является Алмазбек Тагаев, а директором его родственник Абдибаит Тагаев. До 2019 года учредителем был депутат парламента от фракции «Республики Ата-Журт» Аккулу Бердиев — он также член комитета по энергетике и недропользованию.
Бердиев заявил репортерам ПолитКлиники, что когда он стал депутатом, то передал бизнес младшим братьям и опроверг, что топливо из его заправки контрабандой уходит в Таджикистан.
К заправочному бизнесу имеет отношение и Акылбек Маматов. Он является сыном нардепа Абдимуктара Маматова. На него зарегистрирована фирма «Альянс Кепитал», у которой тоже есть одна заправка. Отметим, что Абдимуктар Маматов, как и Аккулу Бердиев, является членом комитета по энергетике. Эту станцию компания приобрела за неизвестную сумму у фирмы «Томас и Ко», которой владел младший брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
«Клооп» в сентябре 2020 года публиковал расследование про Абдимуктара Маматова и его сеть АЗС. Журналисты раскрыли, что его фирмы заключили 3900 контрактов на поставку топлива на общую сумму в 1 млрд сомов, а его компании и доход не отражены в декларациях.
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Депутат Маматов ответил репортерам «ПолитКлиники”, что заправки в селе Арка — личный бизнес его сына и он сам не имеет к его деятельности никакого отношения.
Что говорят власти и местные жители
Журналисты поговорили с местными жителями о контрабанде ГСМ — выяснилось, что собственниками заправочных станций в большинстве являются местные жители. Они заявляют, что они давали в аренду АЗС, но открыто сказать, кому сдавали, отказываются, опасаясь за свою безопасность.
Если некоторые говорят что “сдавали в аренду за 30-50 тысяч сом”, то другие рассказывают другое — «Сдавали ребятам из Джалал-Абада. Мы не хотим рассказывать кому именно сдаем. Потому что в прошлый раз, когда я рассказал журналистам кому сдаю, пришли сотрудники правоохранительных органов и морочили голову», — сказал один из местных жителей.
Житель Турсунбай Темиров один из немногих, кто открыто рассказал репортерам о фактах переливания топлива гражданами Таджикистана и добавил, что для такого маленького села нужно лишь две заправки.
«Нашему айылному аймаку хватит и двух заправок. Сюда приезжают 45-50-100 фур, контрабандным путем проезжают в Таджикистан. В основном этим занимались таджики, переливали в цистерны», — сказал местный житель Турсунбай Темиров.
Об этом же говорил депутат местного айыльного кенеша Сулайман Эргашов — по его словам, он борется с контрабандой с 2012 года, обращался в правоохранительные органы, ловил контрабандистов вместе с дружинниками. Но все безуспешно.
«Они [правоохранительные органы] убеждают нас, что они рассматривают, изучают, но результата нет. Они не раскрывают ни одной фамилии исполнителей, которые здесь работают. Сразу же, как их задержали, поступает звонок из Бишкека, и гасят всех, и акима, и других. Вечерами у дороги стоят 7-8 фур, а утром эти же фуры пересекают границу», — говорит он.
Информацию о наличии контрабанды подтвердил на недавней пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, по документам указывалось, что топливо везут в эти заправки, когда по факту его продавали в соседнюю страну.
«Мы 3-4 месяца, полгода работали в усиленном режиме, но нам не удавалось полностью остановить поток контрабанды. После конфликта на границе полностью остановилось, сейчас там нет контрабанды», — сказал Ташиев.