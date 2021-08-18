В небольшом селе Арка, население которого едва превышает 4000 человек, находятся около 20 заправочных станций. Они все сгорели во время апрельских столкновений с таджикскими пограничниками.

Оригинал материала опубликован изданием «ПолитКлиника».



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время пресс-конференции заявил, что топливо с этих заправок контрабандой перевозили в Таджикистан.



Журналисты издания «ПолитКлиника» выяснили, что ими владели родственники высокопоставленных политиков и чиновников.

По официальной информации, Россия завозит в Кыргызстан более 1 миллиона тонн топлива ежегодно. Этого объема едва хватает на внутренние нужды страны. В то же время жители села Арка и даже глава ГКНБ Ташиев признавали факт контрабанды топлива.



Несмотря на заявления местных жителей о многочисленных случаях контрабанды со стороны правоохранительных органов в Единый реестр преступлений и проступков зарегистрированы всего два факта по контрабанде ГСМ. В то же время местные говорили о десятках и сотнях фур которые свободно пересекали границу.

Как родственник министра МВД владеет заправкой на границе

Улан Ниязбеков Одна из заправок зарегистрирована на имя Женишбека Кожомуратова. В базе данных ЦИК он зарегистрирован в селе Маймак Кара-Бууринского района Таласской области и был депутатом местного кенеша. Также Женишбек Кожомуратов является родственником главы МВД Улана Ниязбекова.



Улан Ниязбеков возглавляет МВД начиная с 11 октября 2020 года. До этого времени он занимал различные руководящие должности в МВД, в том числе заместитель 7-управления МВД.



По словам экс-главы ГКНБ и тогдашнего кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева назначение Улана Ниязбекова характеризуется с политическим решением Садыра Жапарова. Сегизбаев во время президентских дебатов утверждал, что Улан Ниязбеков в 2001 году брал кредит для Садыра Жапарова в размере 138 тыс. долларов. «Садыр Жапаров не смог выплатить долги и теперь он отдает долг в качестве должности министра», — заявлял Абдиль Сегизбаев во время дебатов кандидатов в президенты.



Также Улана Ниязбекова подозревают в связях с Матраимовым. В журналистском расследовании “Азаттыка” о коррупционных схемах в таможне бывший сотрудник таможенной службы Эмилбек Кимсанов говорит от имени Райымбека Матраимова. В видео Улан Ниязбеков обещает Эмилбеку Кимсанову “замять” его дело, если за него заступается Матраимов. Женишбек Кожомуратов сам подтвердил журналистам “ПолитКлиники” родственные связи с министром и рассказал о низких доходах от АЗС. Но он отказался давать комментарий о контрабанде и обматерил журналистов, а его сын напал на репортеров. АЗС, депутаты и прокуроры

В числе владельцев заправок в селе Арка журналисты обнаружили несколько компаний, которые имеют связи с депутатами. Компания «БС-Петрол» владеет одноименной заправкой, учредителями фирмы являются Султанбек Абдуллаев и Бакыт Шоноев. Шоноев ранее был депутатом Ошского городского кенеша от партии «Бир Бол».



Рекордсменом по количеству заправок среди местных чиновников является семья Турабая Бостонова. Его сыну Конурбаю принадлежат 3 заправки. Также журналисты выяснили, что его сын Тыныбек Бостонов и зять Алмаз Айдаров работают в Генеральной Прокуратуре. Аккулу Бердиев На другую фирму «Север-Югойл» зарегистрированы два земельных участка, где находятся заправки. Учредителем компании является Алмазбек Тагаев, а директором его родственник Абдибаит Тагаев. До 2019 года учредителем был депутат парламента от фракции «Республики Ата-Журт» Аккулу Бердиев — он также член комитета по энергетике и недропользованию. Бердиев заявил репортерам ПолитКлиники, что когда он стал депутатом, то передал бизнес младшим братьям и опроверг, что топливо из его заправки контрабандой уходит в Таджикистан.



Абдимукар Маматов К заправочному бизнесу имеет отношение и Акылбек Маматов. Он является сыном нардепа Абдимуктара Маматова. На него зарегистрирована фирма «Альянс Кепитал», у которой тоже есть одна заправка. Отметим, что Абдимуктар Маматов, как и Аккулу Бердиев, является членом комитета по энергетике. Эту станцию компания приобрела за неизвестную сумму у фирмы «Томас и Ко», которой владел младший брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.