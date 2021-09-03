В Оше задержана жительница Джалал-Абадской области по подозрению в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщил пресс-секретарь ГОВД Оша Замир Сыдыков.

По его словам, 24-летняя девушка представлялась пострадавшим руководителем ОсОО «Алтын-Тамыр Плюс»*, говорила, что ее компания выиграла крупный тендер на поставку строительных материалов. Подозреваемая обещала, что, если кыргызстанцы инвестируют в нее, то ежемесячно будут получать прибыль.

Однако двое пострадавших написали заявление в Ак-Бууринский отдел милиции ГОВД Оша, что подозреваемая скрылась в неизвестном направлении с полученной суммой. Один из них отдал $30 тысяч, второй — $39 тысяч. Кроме этого, об обмане сообщили и родственники девушки, но они отказались писать заявление.

*При поиске в открытых источниках «Алтын-Тамыр Плюс» мы обнаружили несколько компаний под названием «Алтын-Тамыр». Но большинство из них занимается продажей лекарств.

«Общая сумма денег, полученных обманным путем, превысила 500 тысяч долларов. Возможно, заявления поступят также из Оша или Джалал-Абада», — сказал пресс-секретарь ГОВД Замир Сыдыков.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Мошенничество», подозреваемая была задержана 28 августа. Во время допроса она сообщила, что перевела деньги на счет компании «Каганат-Кыргыз» и еще одному человеку.

Однако по словам Сыдыкова, когда они связались с вышеуказанной фирмой и лицом, то милиционерам сказали, что не знакомы с девушкой. По этой причине было начато дополнительное производство по статье «Умышленное предоставление заведомо ложных сведений о совершении преступления».

«Каганат-Кыргыз»

Главой компании «Каганат-Кыргыз», в которую якобы девушка перевела деньги, является Сонунбек Омаралиев. Компания входит в холдинг «Каганат Инвест».

Также в этот холдинг входят компания по выпуску электромобилей в Оше «Кыргыз унаа курулуш», «Кыргыз Текстиль ЛТД» и строительная компания «Ихлас». Собственник «Каганат Инвеста» — Нурбек Осмонов, брат депутата парламента Айбека Осмонова.