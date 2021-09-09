Все государственные тендеры в Кыргызстане проходят через портал госзакупок и формально абсолютно открыты. Но на деле большая часть информации о них остается недоступной. Госучреждения расходуют бюджетные средства непрозрачно, а надзорные органы годами закрывают на это глаза.
С 2017 года все государственные закупки в Кыргызстане, как и во многих странах мира, проходят через официальный портал госзакупок — систему, призванную сделать процесс максимально прозрачным.
Портал — это не только место, где госкомпании находят поставщиков работ и услуг, но и большая база данных для аналитиков и общественных наблюдателей: всегда можно посмотреть, у кого, что и по какой цене закупило государство. Это в идеале.
На деле многие критически важные этапы госзакупок остаются непрозрачными.
Процесс покупки любого товара или услуги за счет бюджетных средств состоит из следующих этапов:
→ Планирование
- Госучреждение заранее публикует план закупок. Это делается, в том числе, чтобы заинтересованные бизнесмены могли подготовиться к тендерам
→ Объявление тендера
- В назначенный планом срок закупающая организация публикует объявление о проведении тендера — с условиями участия и максимальной ценой контракта. Отдельно указывают сроки подачи заявок
→ Подача заявок
- В обозначенные сроки поставщики предоставляют документы, свидетельствующие, что они могут выполнить условия закупки. И предлагают свою цену
→ Оценка заявок и определение победителя
- Выигрывает тот, чья заявка соответствует условиям, а цена — самая низкая
- Иногда на этом этапе участника могут отсеять. Причина дисквалификации должна быть обоснованной
→ Заключение контракта
- Первое место в торгах не значит, что компания станет поставщиком. С победителем конкурса еще нужно заключить контракт, который, по опыту других стран, может сильно отличаться по условиям
→ Исполнение контракта
- Контракт — это еще не всё. Его нужно выполнить, о чем должны свидетельствовать документы — накладные, акты выполненных работ и др.
→ Оплата или штраф
- Если контракт выполнен, закупающая организация платит поставщику
- Если нет — штрафует его или расторгает контракт, о чем сообщает публично. Не выполнивший контракт поставщик попадает в «черный список»
В Кыргызстане проблемы начинаются еще на этапе планирования. Планы государственных закупок сверстаны так, что найти в них определенные товары или услуги практически невозможно.
Чтобы узнать, что именно собирается закупить то или иное госучреждение, нужно часами изучать таблицы с ничего не значащими для обывателя цифрами и тыкать мышкой в десятки ссылок для получения деталей. Очень неудобно.
Второй критический этап — сам тендер. В государстве «здорового человека» к каждому объявлению прикрепляется пакет документов, где подробно расписаны:
- характеристики и качества закупаемых товаров или услуг;
- условия участия в торгах, в том числе критерии дисквалификации участника, который эти условия не выполнил;
- критерии выбора победителя.
В Кыргызстане большая часть этой информации либо вообще отсутствует, либо прописана настолько туманно, что сами участники не могут понять, что от них требуется. Что уж говорить о сторонних наблюдателях.
Зачастую невозможно понять, за что компанию отстранили от торгов или почему с участником, предложившим самую выгодную цену, контракт так и не заключили.
Кстати, о ценах. В Кыргызстане распространена практика, когда набор самых разных товаров закупается одним лотом, без указания цен на отдельные наименования товаров или услуг.
Примеры таких закупок можно посмотреть здесь и здесь: к лотам тендера прикреплен список товаров, но ориентировочных цен в нем нет.
В прямых закупках разобраться еще сложнее. Учреждения, получившие право в чрезвычайной ситуации закупать товары напрямую у поставщиков, приобретали «лекарственные средства» или «товары для борьбы с COVID-19» на десятки, а то и сотни тысяч сомов, не указывая, что конкретно входит в поставки. Попробуй выясни, по какой цене им достался парацетамол или антисептик — рыночной или многократно завышенной?
Подобные закупки — прямой путь к сговору и завышению цен. И проанализировать их практически невозможно.
Но самая большая «дыра» на портале госзакупок — в разделе заключенных договоров. Ежедневно в стране проходят десятки, а в конце отчетного периода, например, под Новый год, сотни новых тендеров. Но в разделе «Договоры» по большинству из них записей о заключенных контрактах нет. Почему?
Может тендер был отменен в последний момент. Или победитель торгов отказался поставлять товары. К сожалению, узнать это не представляется возможным — информации о том, почему договор по конкретному тендеру не заключен, на портале нет.
Поиск по заключенным договорам не работает — нужный контракт приходится искать вручную.
На самом деле в разделе договоров пользователь видит просто таблицу, в которой зачастую не указана даже сумма контракта. Ничего в ней нет и о сроках поставок, качестве товаров, штрафных санкциях за несоблюдение условий договора.
Сами договоры — важные свидетельства прозрачности закупки — на портале не публикуются. А ведь по опыту других стран, именно на этапе заключения контракта могут возникать многочисленные нарушения: от завышения цены госзакупки до значительного изменения условий поставки товаров. Нет и дополнительных соглашений к договорам.
Этапы исполнения контрактов никак на портале не отражены: что и в какие сроки должно быть сделано, нигде не написано.
Документов, подтверждающих исполнение контракта, тоже нет: ни актов выполненных работ, ни накладных, ни других подтверждающих документов закупающие организации не публикуют.
Нет и документов об оплате поставленных товаров и услуг.
Не описаны штрафные санкции в случае, если контракт так и не был выполнен.
Не оговорены условия субподряда.
А если уж договор с недобросовестным подрядчиком был разорван, вы об этом никогда не узнаете. И только внесение компании в список недобросовестных поставщиков может свидетельствовать, что с ее контрактами что-то было не так.
Кстати, в разделе недобросовестных поставщиков нет никакой информации о том, за что именно компанию внесли в «черный список». В приложенных документах — только ссылки на номера непубличных решений проводящей тендеры комиссии.
Иными словами, после проведения тендера и определения победителя госзакупки в Кыргызстане резко становятся непрозрачными: граждане страны никак не смогут узнать, выполнен ли госконтракт или нет.
Все это оставляет лазейки для самой настоящей коррупции. Любые невнятно прописанные условия тендеров могут подтолкнуть участников торгов к вступлению в сговор с закупающими организациями, а непубличность этапов исполнения контракта — сделать эти договоренности взаимовыгодными.
Критически важная информация о расходовании бюджетных средств в Кыргызстане не публикуется. Но надзорные органы это не волнует. Тот же поиск контракта по номеру тендера не работает уже не первый год — и его, похоже, даже не пытались починить.