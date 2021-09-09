Все государственные тендеры в Кыргызстане проходят через портал госзакупок и формально абсолютно открыты. Но на деле большая часть информации о них остается недоступной. Госучреждения расходуют бюджетные средства непрозрачно, а надзорные органы годами закрывают на это глаза.

С 2017 года все государственные закупки в Кыргызстане, как и во многих странах мира, проходят через официальный портал госзакупок — систему, призванную сделать процесс максимально прозрачным.

Портал — это не только место, где госкомпании находят поставщиков работ и услуг, но и большая база данных для аналитиков и общественных наблюдателей: всегда можно посмотреть, у кого, что и по какой цене закупило государство. Это в идеале.

На деле многие критически важные этапы госзакупок остаются непрозрачными.

Процесс покупки любого товара или услуги за счет бюджетных средств состоит из следующих этапов:

→ Планирование

Госучреждение заранее публикует план закупок. Это делается, в том числе, чтобы заинтересованные бизнесмены могли подготовиться к тендерам

→ Объявление тендера

В назначенный планом срок закупающая организация публикует объявление о проведении тендера — с условиями участия и максимальной ценой контракта. Отдельно указывают сроки подачи заявок

→ Подача заявок

В обозначенные сроки поставщики предоставляют документы, свидетельствующие, что они могут выполнить условия закупки. И предлагают свою цену

→ Оценка заявок и определение победителя

Выигрывает тот, чья заявка соответствует условиям, а цена — самая низкая

Иногда на этом этапе участника могут отсеять. Причина дисквалификации должна быть обоснованной

→ Заключение контракта

Первое место в торгах не значит, что компания станет поставщиком. С победителем конкурса еще нужно заключить контракт, который, по опыту других стран, может сильно отличаться по условиям

→ Исполнение контракта

Контракт — это еще не всё. Его нужно выполнить, о чем должны свидетельствовать документы — накладные, акты выполненных работ и др.

→ Оплата или штраф

Если контракт выполнен, закупающая организация платит поставщику

Если нет — штрафует его или расторгает контракт, о чем сообщает публично. Не выполнивший контракт поставщик попадает в «черный список»

В Кыргызстане проблемы начинаются еще на этапе планирования. Планы государственных закупок сверстаны так, что найти в них определенные товары или услуги практически невозможно.

Чтобы узнать, что именно собирается закупить то или иное госучреждение, нужно часами изучать таблицы с ничего не значащими для обывателя цифрами и тыкать мышкой в десятки ссылок для получения деталей. Очень неудобно.