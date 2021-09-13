В Ноокенском районе Джалал-Абадской области 12 сентября открыли новое здание отделения ГКНБ. В церемонии открытия принял участие глава Госкомитета Камчыбек Ташиев.

Об этом сообщил директор телекомпании «Регион ТВ» Откурбек Рахманов — по ряду данных, компания принадлежит Ташиеву.

Новое здание отделения ГКНБ в Ноокенском районе. Фото / Facebook Откурбека Рахманова Церемония открытия нового здания отделения ГКНБ. Фото / Facebook Откурбека Рахманова

В церемонии открытия также приняли участие полпред президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, ветераны ГКНБ и представители местных органов власти.

Ташиев в ходе своего выступления сообщил, что сотрудники спецслужбы должны выполнять поставленные задачи по обеспечению национальной безопасности.

Также по его словам, до конца этого года будут в сданы в эксплуатацию новые здания для отделений ГКНБ в нескольких районах по всей стране. Кроме этого, Ташиев сообщил, что в нескольких районах идёт капитальный ремонт уже существующих зданий Госкомитета.

*«Клооп» обратился в пресс-службу ГКНБ, чтобы узнать, на какие средства было построено здание. На момент публикации материала комментарий получить не удалось.

Ранее в Сузакском районе Джалал-Абадской области отделение ГКНБ переехало в новое здание. Тогда в церемонии открытия также принимал участие Ташиев.

Строительство служебного дома и нового здания в Джалал-Абаде

Кроме обновления здания и постройки новых для региональных подразделений Госкомитета в Джалал-Абадской области, для сотрудников ведомства строят и служебные дома.

13 июля этого года было начато строительство служебного дома на 205 комнат, для сотрудников спецслужб. Строительство многоэтажного дома должно завершиться в конце 2022 года, а квартиры планируется распределить между сотрудниками погранслужбы и малообеспеченными семьями.

Глава ГКНБ тогда сообщил, что дом строится не за счет госбюджета, а за счет партнеров. Но Ташиев точно не указал, кто эти партнеры.

Также 2 июня Ташиев заложил капсулу под строительство здания управления ГКНБ по Джалал-Абадской области. Известно, что трехэтажное здание вместе с прилегающей территорией займет 1, 4 гектара областного центра.

Первый блок здания — административное здание, в котором 77 комнат для руководителя, его заместителя и сотрудников, санузлы, оружейная, склад и архив. Во втором блоке разместятся конференц-зал, столовая и холл для приемов.

Еще одно здание построят для подразделения «Альфа». Там будут тир, еще одна оружейная, тренировочный зал, бильярдная, душ, склад, кабинеты для следственного отдела, СИЗО и автостоянка.

Глава ГКНБ сказал, что бюджет нового здания составляет 100 млн сомов — средства спонсора. Он поручил главному подрядчику закончить строительство к 1 декабря текущего года. Кто является спонсором — тоже неизвестно.