В Ноокенском районе Джалал-Абадской области 12 сентября открыли новое здание отделения ГКНБ. В церемонии открытия принял участие глава Госкомитета Камчыбек Ташиев.
Об этом сообщил директор телекомпании «Регион ТВ» Откурбек Рахманов — по ряду данных, компания принадлежит Ташиеву.
В церемонии открытия также приняли участие полпред президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, ветераны ГКНБ и представители местных органов власти.
Ташиев в ходе своего выступления сообщил, что сотрудники спецслужбы должны выполнять поставленные задачи по обеспечению национальной безопасности.
Также по его словам, до конца этого года будут в сданы в эксплуатацию новые здания для отделений ГКНБ в нескольких районах по всей стране. Кроме этого, Ташиев сообщил, что в нескольких районах идёт капитальный ремонт уже существующих зданий Госкомитета.
*«Клооп» обратился в пресс-службу ГКНБ, чтобы узнать, на какие средства было построено здание. На момент публикации материала комментарий получить не удалось.
Ранее в Сузакском районе Джалал-Абадской области отделение ГКНБ переехало в новое здание. Тогда в церемонии открытия также принимал участие Ташиев.
Строительство служебного дома и нового здания в Джалал-Абаде
Кроме обновления здания и постройки новых для региональных подразделений Госкомитета в Джалал-Абадской области, для сотрудников ведомства строят и служебные дома.
13 июля этого года было начато строительство служебного дома на 205 комнат, для сотрудников спецслужб. Строительство многоэтажного дома должно завершиться в конце 2022 года, а квартиры планируется распределить между сотрудниками погранслужбы и малообеспеченными семьями.
Глава ГКНБ тогда сообщил, что дом строится не за счет госбюджета, а за счет партнеров. Но Ташиев точно не указал, кто эти партнеры.
Также 2 июня Ташиев заложил капсулу под строительство здания управления ГКНБ по Джалал-Абадской области. Известно, что трехэтажное здание вместе с прилегающей территорией займет 1, 4 гектара областного центра.
Первый блок здания — административное здание, в котором 77 комнат для руководителя, его заместителя и сотрудников, санузлы, оружейная, склад и архив. Во втором блоке разместятся конференц-зал, столовая и холл для приемов.
Еще одно здание построят для подразделения «Альфа». Там будут тир, еще одна оружейная, тренировочный зал, бильярдная, душ, склад, кабинеты для следственного отдела, СИЗО и автостоянка.
Глава ГКНБ сказал, что бюджет нового здания составляет 100 млн сомов — средства спонсора. Он поручил главному подрядчику закончить строительство к 1 декабря текущего года. Кто является спонсором — тоже неизвестно.