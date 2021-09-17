В Турции продолжается судебный процесс по делу гражданина Кыргызстана, уроженца Турции Орхана Инанды. В Кыргызстане он был президентом сети школ «Сапат».

Орхан Инанды до и после похищения

Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол. Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны*.

*Орхана Инанды турецкие власти называют «руководителем ФЕТО в Центральной Азии». ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные проповедником Фетхуллахом Гюленом.

В Турции прокуратура просит приговорить Орхана Инанды к лишению свободы на срок от 15 до 22,5 лет. Ему предъявлено обвинение в «управлении вооруженной террористической организацией».

Что было на суде?

Госинформагентство Турции Anadolu 16 сентября сообщило, что слушания по делу прошли в онлайн формате, а Инанды принял в них участие из тюрьмы посредством видеоконференции.

По данным агентства, он сказал, что из-за перелома руки и из-за того, что ему были недоступны некоторые свидетельские показания по этому делу не смог подготовиться к суду, и попросил о предоставлении дополнительного времени.

«Инанды заявил, что является гражданином Кыргызстана и отметил, что суд не имеет права привлекать его к ответственности, так как он подал заявление о выходе из гражданства Турции», — пишет турецкое СМИ En Son Haber.

Также Инанды потребовал освободить его из тюрьмы из-за проблем со здоровьем.

Однако суд оставил Инанды под стражей и назначил следующее заседание на 23 ноября.

Гражданство Инанды

8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды два гражданства. По данным милиции, он получил гражданство Кыргызстана в 2012 году, и пользовался турецким паспортом со сроком действия до 2024 года.

Турецкий паспорт Орхана Инанды. Фото: ГУВД Бишкека Кыргызский паспорт Орхана Инанды. Фото: ГУВД Бишкека

Однако, до этого, адвокатесса Инанды Таалайгуль Токтакунова заявляла, что турецкий паспорт ее подзащитного недействителен.

Также глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что следствие ведет проверку ещё с 2019 года по законности выданного паспорта и заявил, что «Инанды не родился и не вырос в Кыргызстане и он не кыргыз, иначе все было бы по-другому».

Кроме того, Ташиев заявил, что Инанды нарушил закон, используя два паспорта. За это ему грозит уголовное дело в Кыргызстане.

Однако, юристы опровергли слова Ташиева. По их словам, незаконно иметь паспорт Кыргызстана и быть гражданином сопредельных стран — Казахстана, Узбекистана, Китая и Таджикистана.

Гражданин Кыргызстана имеет право быть гражданином любой другой страны и пользоваться обоими паспортами. И в законодательстве не предусмотрена ответственность за использование этих документов.

Похищение Инанды

По словам Эрдогана, Инанды захватила и доставила в Турцию Национальная разведывательная организация (MIT) страны. Он тогда сообщил, что в ходе спецоперации вместе с Инанды доставили более 100 человек из разных стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявляет о том, что Орхана Инанды доставили в Турцию

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12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией.

Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

«Это могла быть кыргызская милиция, сотрудники спецслужб или другая группа. […] Они завязали ему глаза сразу после того, как захватили. С завязанными глазами его везли на машине пять-шесть часов, а затем посадили в самолет. Он не знает, где его посадили в самолет: в Кыргызстане, в Казахстане или в Таджикистане. На следующий день после похищения он уже был в Турции», — сказал Йылмаз.

Он также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Адвокат тогда рассказал, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца.

6 августа зампредседателя Совбеза Таалатбек Масадыков говорил, что «не знает» как произошло похищение Инанды и отмечал, что необходимо «изучить» по вине какого ведомства произошла такая ситуация.

«Открыто говоря, это случилось в стране и это нехорошее событие для Кыргызстана […] Я думаю, нужно изучить эту ситуацию внутри страны, кто и какое ведомство допустило ошибку и дать оценку», — сказал тогда Масадыков.