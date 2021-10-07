Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании замдиректора Сузакского филиала ГУ «Кадастр» С. З. Т по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Его водворили в ИВС ОВД Джалал-Абада.

По данным следствия, сотрудники Сузакского филиала ГУ «Кадастр», «используя свое должностное положение, без соответствующих документов, а также несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, выдали земельный участок, находящийся на территории водоохраной зоны».

Сообщается, что ущерб составил 1,2 миллиона сомов. Следствие продолжается.

В ГУ «Кадастр» это не первый случай когда сотрудников задерживают по статье «Злоупотребление должностным положением».

Ещё в марте сотрудники ГКНБ задержали замдиректора сокулукского филиала госучреждения «Кадастр» Д.Б.Ж. и главного специалиста по регистрации прав Т.А.А. По данным Госкомитета, сотрудники ГУ «Кадастр» нанесли ущерб государству в размере 17 млн сомов.

В феврале ГКНБ задержал директора и ведущего специалиста этого же, сокулукского филиала госучреждения «Кадастр». Сообщалось, что они злоупотребляя должностным положением, незаконно изготовили государственный акт о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей ЗАО.

Тогда ГКНБ оценил ущерб от действий сотрудников «Кадастр» 2,2 млн сомов.