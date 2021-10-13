Адвокат и кандидат в депутаты парламента Нурбек Токтакунов сообщил о взломе его телеграмм-аккаунта. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Кто-то проник в мой телеграмм с помощью ксяоми (Xiaomi). Лучше бы они брали у меня интервью. Я бы более подробно и развёрнуто рассказал им обо всем, что говорю и пишу в телеграмм», — написал адвокат.

Скрин Токтакунова.

Ранее юристка Сания Токтогазиева на своей странице в фейсбук сообщила о взломе телеграм-аккаунтов лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и правозащитницы Риты Карасартовой.

По словам Токтогазиевой, кроме них взломали также ее собственный аккаунт, а также аккаунт адвоката Замира Жоошева.

Сооронкулова, Карасартова и Токтогазиева.

«Подозреваю, что это сделали сотрудники ГКНБ и МВД. Большой интерес ко мне особенно в последнее время проявляет МВД. Потому что они всегда за нами следят и записывают на диктофон переговоры», — считает Сооронкулова.

Прослушки и взломы

Это не первый случай когда активисты и политики в Кыргызстане сталкиваются с прослушкой и взломом аккаунтов своих социальных сетей. Один из самых громких случаев с прослушкой произошел в августе этого года.

О том, что МВД занималось прослушкой более 100 человек, в числе которых активисты и политики, стало известно 31 августа от лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой.

Она рассказала, что следственный судья Первомайского райсуда столицы Чынгыз Бердимуратов 6 января 2021 году вынес постановление «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек».

«Основанием для судебного акта стало постановление начальника следственной службы МВД А. Жумабаева, в котором он просил суд разрешить прослушивание и утверждал, что в отношении упоминаемых лиц осуществляется досудебное производство по событиям 5 октября 2020 года, в частности штурм и захват “Белого дома”», — рассказала она.

Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс. Позже в самом суде ответили, что решение следственного судьи Чынгыза Бердимуратова о прослушивании телефонных разговоров было законным.

«При рассмотрении данного ходатайства присутствовали руководитель межведомственной следственной группы и прокурор из Генпрокуратуры, при этом каких-либо процессуальных нарушений со стороны суда не было […] Следственный судья в рамках своих полномочий разрешил ходатайство», — говорилось в сообщении Первомайского райсуда.

В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других.

В самом МВД позже признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей.

При этом МВД отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это происходило в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года.

Кто такой Токтакунов?

Нурбек Токтакунов. Фото: Гулжан Турдубаева / «Азаттык»

Юрист Нурбек Токтакунов известен своей активной гражданской позицией и тем, что защищает политиков. Он постоянно критикует власти, особенно если речь идет о нарушении прав человека или законных процедур.

В том числе, он не раз критиковал президента Садыра Жапарова после того как последний занял должности и.о. президента и премьер-министра.

Токтакунов не раз говорил, что Жапаров занял должность и.о. президента и премьер-министра будучи судимым за взятие в заложники человека. Токтакунов провел мини-расследование, чтобы получить постановления судов, которые оправдывали Жапарова. Кроме этого, Токтакунов был в числе активистов, которые высказывались против Конституционной реформы и референдума по форме правления.

В начале февраля Токтакунова остановили сотрудники патрульной службы милиции за то, что он якобы управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и задержали на несколько часов. В милиции тогда сообщили, что на него была такая ориентировка. Экспертиза показала, что Токтакунов был трезв.

Позже юрист отправил запрос в ГУВД о том, чтобы узнать, кто дал такую ориентировку. В ГУВД сообщили, что ориентировку на задержание Токтакунова дал некий подполковник милиции Н. Жураев.

Сам Токтакунов сообщил, что намерен выяснить, кто такой подполковник милиции Н.Жураев, давший ошибочную ориентировку. В самом ГУВД тогда заявили, что по этому факту проводится служебное расследование.

В сентябре Токтакунов рассказал, что он обратился в Министерство экономики и финансов, чтобы ему дали информацию о том, где сейчас деньги от «кустуризации». В ведомстве юристы сообщили, что средства вообще не поступали в республиканский бюджет и так и остаются на депозитных счетах правоохранительных органов.

На слова юриста отреагировал ГКНБ. В своем заявлении в спецслужбе сообщили, что Токтакунов всего лишь «преследует цель личного пиара, путем распространения ложной информации».

Затем Токтакунов сделал ещё одно обращение, в котором опровергает заявление Госкомитета национальной безопасности, что полученные деньги от «кустуризации» идут в госбюджет.