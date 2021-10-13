Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 13 октября утвердили новый состав кабинета министров, предложенный президентом Садыром Жапаровым.

Главой нового кабмина стал Акылбек Жапаров, до этого он занимал должность главы Министерства экономики и финансов. Его кандидатуру лично поддержал президент Садыр Жапаров.

В своем обращении глава страны написал, что они договорились с Акылбеком Жапаровым.

«Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры», — написал Жапаров.

Несмотря на то, что этот кабинет министров считается новым, согласно новой Конституции. Лица в новом кабмине остались узнаваемыми.

Сразу после одобрения парламента, указ о назначении кабмина подписал президент Садыр Жапаров.

Новый состав кабинета министров