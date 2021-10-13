Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 13 октября утвердили новый состав кабинета министров, предложенный президентом Садыром Жапаровым.

Главой нового кабмина стал Акылбек Жапаров, до этого он занимал должность главы Министерства экономики и финансов. Его кандидатуру лично поддержал президент Садыр Жапаров.

В своем обращении глава страны написал, что они договорились с Акылбеком Жапаровым.

«Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры», — написал Жапаров.

Несмотря на то, что этот кабинет министров считается новым, согласно новой Конституции. Лица в новом кабмине остались узнаваемыми.

Сразу после одобрения парламента, указ о назначении кабмина подписал президент Садыр Жапаров.

Новый состав кабинета министров

Изменения коснулись не только состава кабмина, но и его структуры. Так, решено разделить Министерство экономики и финансов на два отдельных ведомства — минфин и минэкономики, как это было до смены власти в Кыргызстане.

Разделили также и Министерство здравоохранения и социального развития на два отдельных министерства. По словам депутата Дастана Бекешева, слияние и разделение ведомств происходит в истории страны уже больше четырех раз.

Закон «О кабинете министров»

Президент Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров» 11 октября. Депутаты парламента приняли этот законопроект в третьем чтении 6 октября. Однако журналисты, которые были в зале парламента отметили, что на самом заседании присутствовало не более 50 депутатов.

По их данным, кнопки для голосований нажимали за отсутствующих депутатов их коллеги. К примеру, нардеп Шайлобек Атазов признался журналистам, что нажал кнопки сразу за троих коллег.

Новый закон о кабмине позволяет президенту по собственной инициативе, с учетом предложения парламента или Народного курултая отправить главу кабмина или другого министра в отставку.

Согласно документу, Жапаров определит нового главу кабмина и его структуру, а затем внесет свои предложения в парламент. Кроме этого кабмин больше не уходит в отставку с приходом нового парламента. Срок кабмина напрямую связан со сроком правления президента.

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