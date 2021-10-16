Администрация президента

Новый глава кабмина Акылбек Жапаров обратился к администрации президента. На рабочем совещании он сказал, что задача администрации — обеспечение четкого контроля исполнения решений Садыра Жапарова.

Акылбек Жапаров сказал сотрудникам администрации, что «прошел все ступени» в карьере госслужащего и знает наверняка, как раньше работали администрации президента и правительства.

«Принципы организации рабочего процесса необходимо полностью пересмотреть в пользу принятия быстрых и эффективных решений. Ни один документ не должен «застревать» в Администрации Президента. Каждый сотрудник должен обладать профессиональными качествами, среди которых готовность работать в команде, действовать оперативно, слаженно, с полной самоотдачей во благо государства», — сказал он.

Акылбек Жапаров возглавил кабмин 13 октября. Тогда парламент одобрил новый состав и структуру кабмина, предложенные президентом Садыром Жапаровым.

До этого Акылбек Жапаров занимал должность главы Министерства экономики и финансов. Его кандидатуру лично поддержал президент Садыр Жапаров.

В своем обращении глава страны написал, что он договорился с Акылбеком Жапаровым.

«Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры», — написал Жапаров.