В Кыргызстан начали приезжать студенты из Афганистана для обучения в Американском Университете Центральной Азии. Об этом «Азаттыку» сообщила глава отдела по связям с общественностью университета Динара Орозбаева.

По её словам, всего с начала нового учебного года для обучения в АУЦА приехали около 200 студентов.

«Афганские студенты в рамках специальной программы обучаются с 2012 года. Они проходят через сложный экзамен, сдают тесты. Сейчас прибывают и те, кто уезжал на каникулы, и те, кто поступил в этом году. Еще не все приехали. Всего в вузе учится около 300 студентов из Афганистана. [Это] инициатива кыргызского правительства о выдаче виз нам на руку, потому что бывали случаи, когда студенты не могли приехать, так как не могли получить визу», — рассказала Орозбаева.

Здание АУЦА в Бишкеке. Фото / КНИА «Кабар»

Ранее англоязычное издание PassBlue со ссылкой на члена попечительского совета АУЦА Дэвида Лахдхира сообщило, что студентов из Афганистана эвакуировали через Пакистан.

«Сейчас у нас в АУЦА почти 300 афганских студентов. Около 180 из этих студентов были эвакуированы из Афганистана за последние 30 дней — сначала на автомобилях и небольших автобусах по суше в Исламабад (Пакистан), а затем оттуда самолетом в Бишкек», — рассказал Лахдхир.

Захват талибами Афганистана

В середине августа боевики радикального движения «Талибан» захватили власть на большей территории Афганистана, а позже стали контролировать и всю страну. Это движение признано террористической во многих странах мира и запрещена, в том числе и в Кыргызстане.

Официальное правительство пало за очень короткий срок, а сам президент страны Ашраф Гани покинул страну. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

После захвата власти в стране, талибы сообщили, что вскоре объявят установления Исламского эмирата Афганистан, а действовать в стране будут законы шариата. Позже они сформировали свое правительство, которое до сих не признано ни одной из стран мира.

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Заявление кыргызских властей

16 августа глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргызстан готов продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, которые уже обучаются в местных университетах. Кроме того, он сообщил, что страна готова принять до 500 новых студентов.

После этого глава МИД Руслан Казакбаев провел переговоры с Временным поверенным в делах США в Кыргызстане Аланом Мельтцером. Тогда американская сторона сообщила, что готова оплатить обучение до 150 афганских студентов в АУЦА.

Уже 11 октября в МИД сообщили, что Кыргызстан, по просьбе Академии ОБСЕ и АУЦА, выдаст визы 249 студентам из Афганистана.

«Министерство прорабатывает вопрос предоставления виз 500 афганским студентам с соответствующими госорганами. В настоящее время учебные визы оформляются согласно установленным правилам. Работа в данном направлении продолжается», — отметили тогда в ведомстве.

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