Пресс-служба Министерства здравоохранения 25 октября сообщила, что мобильные клиники, купленные на донорские средства Исламского банка развития (ИБР), направили в Кеминский район Чуйской области для работы. Мобильные медицинские клиники, купленные на грант Исламского банка развития. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана. По данным ведомства, машины отправили в Кеминский район 24 октября, где с их помощью будут оказывать бесплатные медицинские осмотры пациентов с ноября. Как отметили в минздраве, машины отправили для работы после того как делегация ИБР совместно с норвежской компанией «Normeca AS» провели ознакомительную поездку в регионы. Поездку провели для определения места дислокации мобильных клиник. «Завершена таможенная очистка транспорта, регистрация транспортных средств на имя Министерства здравоохранения, а также согласованы с Исламским банком развития правовые вопросы по принадлежности и использованию мобильных клиник», — отметили в минздраве. Простаивали из-за проверок Мобильные клиники Кыргызстан получил по линии Исламского банка развития в рамках программы «Фаель Хаир» еще в мае этого года. Тогда в церемонии передачи клиник приняли участие президент Садыр Жапаров и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Однако в конце августа стало известно, что клиники простаивают на одной из стоянок в Бишкеке. Заведующий сектором международного сотрудничества минздрава Осмон Масалиев пояснил, что такая ситуация сложилась, так как ответственные лица продолжают проверять качество и надежность оборудования. «Ранее президент говорил, что мобильный комплекс будет направлен в первую очередь в высокогорные районы и отдаленные села Баткенской области. Но Исламский банк развития не дал согласия направлять его в зону конфликта. Опасаются, что техника повредится, а тогда проект завершится раньше времени», — сказал Масалиев. Поэтому ведомство предложило администрации президента, чтобы клиники начали работать по Чуйской области, а столичная мэрия выделила участок, где сейчас стоят машины.

