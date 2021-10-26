Первомайский райсуд Бишкека приговорил экс-председателя департамента регистрации населения при ГРС Дүйшөна Сатыбалдиева к штрафу по делу о незаконной выдаче паспортов. Приговор был вынесен 20 сентября 2021 года.

Дүйшөн Сатыбалдиев.

Сатыбалдиев признан виновным в коррупции при выдаче паспортов 32 гражданам Турции, в том числе и президенту сети кыргызско-турецких лицеев «Сапат» Орхану Инанды. Президента сети лицеев «Сапат» похитили из Кыргызстана турецкие спецслужбы и обвинили в связях с организацией «ФЕТО», которая в Турции считается террористической.

В райсуде Бишкека отметили, что Сатыбалдиев пошел на сделку со следствием — он должен был дать информацию о других чиновниках, вовлеченных в выдачу кыргызского гражданства Орхану Инанды. В итоге его лишь оштрафовали на 260 тысяч сомов.

Как Инанды получил кыргызское гражданство?

По данным следствия, ГКНБ в ноябре 2011 года сообщило, что считает нецелесообразным давать Инанды кыргызское гражданство из-за несоответствия адресов в заявлении.

Однако, по версии следствия, Сатыбалдиев вступил в сговор с неустановленным должностным лицом из ГКНБ. Он получил от сотрудника спецслужбы документ, где говорится, что Госкомитет нацбезопасности «не располагает материалами, препятствующими вступлению Инанды в гражданство».

«ГКНБ [в письме от] 10.11.2011 года считало нецелесообразным принимать в [кыргызское] гражданство гражданина Турции Орхана Инанды. А в справке ГКНБ от 30.04.2012 года говорится, что препятствий для получения гражданства — нет», — уточняется в приговоре.

В итоге, Сатыбалдиев, злоупотребляя должностными полномочиями, внёс дело Инанды на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте со второй справкой от ГКНБ. При этом, он сам состоял в этой комиссии.

Именно вторая справка от ГКНБ и другие положительные заключения послужили поводом для принятия Инанды в гражданство Кыргызстана.

С чего все началось?

Следствие по факту незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам началось на фоне разбирательств, связанных с гражданством президента кыргызско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды. После того, как стало известно, что Инанды похищен турецкими спецслужбами из Бишкека и доставлен в Турцию, правоохранительные органы Кыргызстана, искавшие его больше месяца, усомнились в законности получения им кыргызского гражданства.

Орхан Инанды.

ГУВД столицы 8 июля заявило, что у Инанды двойное гражданство. По их данным, он получил кыргызский ID-паспорт 28 июня 2012 года, а общегражданский — 25 декабря 2012 года.

При этом, по данным милиции, Инанды пользовался и своим турецким паспортом, когда пересекал границы. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана.

А глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в этот же день на пресс-конференции заявил, что Инанды нарушил закон, используя два паспорта. За это ему грозит уголовное дело в Кыргызстане.

По данным турецкого госинформагентства Anadolu, Орхана Инанды арестовали за создание и руководство вооруженной террористической организацией. Власти Турции также обвинили его в незаконном предоставлении кыргызских паспортов 25 турецким гражданам, которые являются членами этой организации.

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Кто такой Сатыбалдиев?

Дүйшөн Сатыбалдиев — экс-председатель департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС.

Он был задержан в июле 2021 года по обвинению в незаконной выдаче паспортов турецким гражданам. Тогда ГУВД столицы начало досудебное производство по статье «Коррупция» против бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова по факту незаконной выдачи кыргызских паспортов иностранным гражданам. Позже его отпустили под домашний арест.

Это не первое уголовное дело, в котором замешан Сатыбалдиев.

В 2015 году Министерство внутренних дел возбудило два уголовных дела против чиновника — по подозрению в причастности к незаконной выдаче паспортов и нарушении законодательства о проведении тендеров. Сатыбалдиева объявили в розыск.

МВД возбудило дело спустя пять дней после того, как Сатыбалдиев оставил должность главы департамента регистрации населения при ГРС, чтобы баллотироваться на выборах в Жогорку Кенеш. Он шел 64-м в списке партии «Ата Мекен». Лидер партии Омурбек Текебаев назвал дело против Сатыбалдиева политическим заказом.

В МВД тогда отметили, что с 2013 по 2015 годы в Кыргызстане было выдано 6 тысяч поддельных паспортов. МВД считает, что Сатыбалдиев причастен к этим схемам.

В 2014 году в отношении Сатыбалдиева также возбуждалось уголовное дело по нарушениям при проведении тендера.

Дело по незаконной выдаче паспортов возбуждалось против него и в 2011 году, но позже было закрыто.