Если девушка до замужества занялась сексом, то ее начнут называть «шлюхой». Если юноша занимается сексом с большим количеством девушек, то он — герой. Так девушек с детства приучают хранить девственность. Но девственность — это лишь социальный конструкт, который разрушает семьи и пары из-за нехватки информации. Разбираем мифы о девственности в нашем первом выпуске видеоподкаста.

В нашем обществе стыдят людей, которые говорят про секс. Это приводит к серьезным проблемам, от роста половых инфекций до нелепых обвинений и унижений женщин.

Мы запускаем первый видеоподкаст на кыргызском языке, где говорим о репродуктивном здоровье, сексе, отношениях. В нашем первом выпуске разбираем основные мифы вокруг девственности.

Видео: YouTube-канал Kloop

Если у вас нет времени слушать или смотреть наш прекрасный подкаст, то вот самое главное:

Девушка не может лишиться девственности в буквальном смысле;

Девственную плеву невозможно порвать раз и навсегда — это не тряпка, в которой появляется дырка после первого раза;

Девственная плева растягивается, когда девушка возбуждена, но потерять ее невозможно;

Кровь при первом занятии сексом появляется не из-за разрыва плевы. Если девушке больно, значит она недостаточно возбуждена. Такой секс приносит большие мучения девушке;

Девственная плева остается с девушкой на всю жизнь — она становится лишь менее заметной.

Если у вас есть вопросы или истории, вы можете написать их в комментариях или прислать анонимно по ссылке:

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