Октябрьский райсуд Бишкека 29 октября прекратил уголовное дело в отношении мужчины А.Алимбаева, который напал на сотрудницу детского центра развлечений MagicCity.

По данным пресс-службы Бишкекского горсуда, потерпевшая ходатайствовала о прекращении дела на заседании суда, так как стороны помирились. В итоге суд удовлетворил ходатайство.

Что произошло?

5 августа в соцсетях появилось видео, как в центре развлечений MagicCity мужчина напал на сотрудницу центра. Он швырнул в лицо девушки калькулятор, который лежал на столе. По словам администратора MagicCity Тимура Джунусова, мужчину не устроило то, что его обслуживали на русском языке.

Нападение на сотрудницу MagicCity. Фото: скриншот с записи камеры видеонаблюдения

Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Высказались о нём и российские политики с призывом разорвать с Кыргызстаном торгово-экономические связи.

На следующий день, 6 августа, ГУВД Бишкека сообщило, что милиция нашла мужчину и возбудила уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство».

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, но пострадавшая «отказалась от прохождения освидетельствования, ссылаясь на незначительный нанесённый вред ее здоровью». Кроме того, назначили судебно-лингвистическую экспертизу.

Позже ГКНБ объявил официальное предостережение мужчине, который напал на девушку. В ГКНБ подчеркнули, что в соответствии с Конституцией, русский язык в стране действует на полных законных основаниях: кыргызский язык является государственным, русский — официальным.

«Дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно-наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет», — напомнили в Госкомитете.

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