Пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщила, что 20 ноября пройдет долгожданное открытие Исторического музея в Бишкеке.

В Минкультуры отметили, что со дня открытия и до 30 ноября, с 10:00 до 18:00 часов все желающие смогут посетить музей бесплатно.

«С учетом эпидемиологической ситуации при посещении музея ношение масок и соблюдение санитарных норм обязательно. Перед входом в музей граждане могут ознакомиться с порядком посещения и требованиям к экскурсии», — добавили в ведомстве.

Затянувшийся ремонт

Исторический музей в Бишкеке. Фото / Ислам Розиев / Клооп.

Исторический музей в Бишкеке был закрыт для посетителей уже больше пяти лет. В марте 2016 года его закрыли на ремонт, и планировали закончить реконструкцию за полтора года, но открытие музея неоднократно откладывали.

В ноябре 2016 года в здании произошел пожар. Администрация музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся на балансе музея, находятся в целости и сохранности.

Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что, по внутренним документам музея, как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре.

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За то время, пока музей закрыт, чиновники из минкультуры и правительства успели дать множество обещаний, говоря, что музей откроется «такого-то числа».

Так, в январе 2018 года музей посетил тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда сообщалось, что музей откроют в марте того же года. Но открытие музея перенесли.

7 августа 2018 года начальник Управления сохранения и развития историко-культурного наследия Минкультуры Чолпон Тентиева сообщила, что музей откроют ко Дню независимости 31 августа. Но к этому сроку не успели закончить ремонтные работы и открытие вновь перенесли.

К тому же, ещё летом 2018 года Генпрокуратура начала расследование по факту реконструкции Исторического музея. Затем надзорный орган объединил дела о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и строительства ипподрома в Чолпон-Ате в одно.

Ущерб государству по этим делам оценили в более чем 200 млн сомов. Обвинение в коррупции предъявили шестерым чиновникам, в числе которых и экс-премьер-министр Сапар Исаков.

«Музей закрыт в связи с расследованием, которое было начато по ее реконструкции. Уголовное дело пока не завершено и поэтому мы не знаем точно», — так сообщили журналистам в минкультуры в апреле 2019 года на вопрос «когда откроется музей».

Последней озвученной проблемой, которая мешала открыть музей, была задолженность кыргызских властей. В сентябре 2021 года представитель Госагентства строительства сообщил, что музей закрыт из-за долга в размере 225 тысяч евро перед немецкой фирмой-подрядчиком.

2 ноября стало известно, что правительство выплатило долг немецкой фирме. Тогда глава Минкульта Азамат Жаманкулов сказал, что чтобы музей открылся к концу ноября, его должны посетить специалисты для запуска программного обеспечения.