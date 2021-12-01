Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что Садыр Жапаров поручил министерству внутренних дел изучить все обстоятельства нападения на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

По его словам, глава государства также поручил найти нападавших и «принять соответствующие меры».

«Также в произошедшем нельзя исключать, что определенные силы пытаются использовать это в своих целях. Отмечаем, что каждый человек, независимо от своего статуса и положения, имеет право требовать от правоохранительных органов защиту своих нарушенных прав и свобод. МВД в свою очередь обязано осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности в обществе и государстве», — говорится в его сообщении.

Нападение на Текебаева

На Омурбека Текебаева днем 1 декабря напала группа неизвестных мужчин возле Park Hotel в Бишкеке. На видео видно, как политика окружили десятки неизвестных и толкали его.

По словам политика, около 70 мужчин приехали на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор».

«Сказали: “пойдём поговорим в другом месте”. Там начали собираться и другие люди, и снимать это на телефон. После этого они наверное побоялись, что их узнают, и поэтому отобрали телефоны у меня и окружающих», — рассказал он.

Текебаев уверен в том, что нападение было «политическим».

«Это чисто политическое нападение. Это начало политического террора. Начали именно с меня. Думали, что тогда другие испугаются. Они обвиняли нас в том, что мы посмели сомневаться в итогах выборов. Они [нападавшие], говорят: “Почему вы митингуете у ЦИК?”» — сказал он.