Партия «Ата Мекен» сообщила, что ее кандидата Бектура Асанова прямо из штаба забрали на допрос в ГКНБ. При этом, причины таких действий спецслужб неизвестны — повестки также не было. ГКНБ пока не прокомментировал, почему Асанова забрали на допрос.

«Сотрудники ГКНБ просто сказали, что уводят Асанова на допрос, и все. Больше ничего не объясняли и не ответили, в рамках какого дела его будут допрашивать», — говорят в партии.

Ранее Бектур Асанов рассказывал, что ему якобы угрожал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, а к власти пришли «бандиты».

«Вчера мне угрожал мой друг Ташиев. Он писал и звонил с телефона Равшана Сабирова… », — рассказывал Асанов публично. По его словам, глава ГКНБ сообщил ему, что Асанов присоединился к «плохим людям». В ответ Асанов сказал ему, что не будет менять политическую позицию из-за их дружбы.

«Я сказал — не угрожай. Потом матерились на друг-друга. Мне кажется, с тех пор как Ташиев стал председателем ГКНБ, он не слышал такой мат в свою сторону», — говорил Асанов.

Асанов говорил, что угрозы его не остановят и не испугают. Также он обвинил своих оппонентов — в лице главы ГКНБ и президента — в двуличии.

«Вот мы сидели в тьюрме с Омурбеком Чиркешовичем. Сегодня двое парней, которые с нами сидели в тюрьме, подошли и пожали мне руку. Ташиев тоже сидел, и Садыр тоже сидел. В тюрьме мы сидели по-мужски. Даже в тюрьме не потеряли честь. Как они мы не прыгали туда- сюда. То ножом себя пырнут, то Атамбаева хвалят, мы хорошо знаем, как они прогибались под Атамбаева. У нас такого не было. Нас не смогли устрашить «черные» Акаева, Бакиева и Атамбаева», — говорил он.

Кто такой Бектур Асанов?

Бектур Асанов в 2009-2010 годах занимал должность посла Кыргызстана в Пакистане и губернатора Джалал-Абадской области.

Бектур Асанов был также лидером Национального оппозиционного движения. В 2015 году он подал иск в Межрайонный суд Бишкека на Алмазбека Атамбаева, который тогда был президентом. Асанов обвинил Атамбаева в нарушении закона и открытой поддержке созданной им же партии СДПК.

После этого в 2016 году Бектур Асанов был задержан и осужден на 12 лет по обвинению в насильственном захвате власти вместе с экс-депутатом Жогорку Кенеша от партии СДПК Кубанычбеком Кадыровым.

В январе 2018 года оппозиционеры объявили голодовку, которая продлилась более трех недель. Они потребовали отставки Абдиля Сегизбаева, который был тогда главой Госкомитета нацбезопасности — оппозиционеры посчитали, что он оказал влияние на решение суда.

Позже в феврале 2019 года суд освободил бывших депутатов по амнистии. Выйдя на свободу, Асанов и Кадыров заявили, что поддерживают политику Сооронбая Жээнбекова, который был в то время президентом.

В августе 2020 года Бектур Асанов опубликовал видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором призвал принять меры в отношении бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. В аппарате президента ему не ответили.