Кыргызский певец Александр Волкодав прошел в следующий тур шоу «Голос». Он спел песню «Полонез» группы «Чиж и Ко». Трек вошел в одноименный альбом 1996 года. Эфир был записан 18 ноября, когда один из наставников шоу Александр Градский был еще жив. Он скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга. Он отметил, что Волкодав очень органично спел эту песню. Однако этот тур не смог пройти второй кыргызстанец, участвовавший в проекте. Адилет Жумабеков спел песню «Урга» Эдуарда Артемьева. В итоге его наставник Дима Билан выбрал другого певца. В предыдущем этапе Волкодав боролся в музыкальном поединке шоу «Голос» с россиянином Василием Боджгуа. Они исполнили песню The Sound of Silence дуэта Simon & Garfunkel. По итогу исполнения наставница музыкантов Пелагея расплакалась, а потом выбрала победителем Александра Волкодава. Читать еще: Кыргызстанец Александр Волкодав прошел этап поединков на шоу «Голос»

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!