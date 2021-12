В мэрии Бишкека 13 декабря решили дать разъяснение по тендеру на оформление площади Ала-Тоо к новому году на сумму 5 млн 687 тысяч сомов. Сам тендер, по данным мэрии, объявило муниципальное предприятие «Бишкексвет». В мэрии пояснили, что в эту сумму входят расходы на декор 25-метровой новогодней ёлки и на украшение всей площади Ала-Тоо. В муниципалитете добавили, что кроме ёлки коммунальные службы будут украшать арочные фасады светодиодной сеткой и создавать декорированные прогулочные аллеи. «При этом использовать только остатки закупленных еще в позапрошлом году декоративных материалов достаточно проблематично», — отметили в мэрии. А чтобы исключить сомнения в прозрачности использования бюджетных средств, мэрия призвала активистов поучаствовать на заседании городского штаба по подготовке к празднованию Нового года. Ранее 6 декабря столичная мэрия сообщила об отмене праздничного салюта на Новый год. Такое решение приняли из-за смога в Бишкеке. Тогда в мэрии добавили, что около 800 тысяч сомов, которые планировали потратить на праздничный салют, направят на «более важные целевые задачи». Какие — в мэрии не уточнили.

