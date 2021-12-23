В Пограничной службе Кыргызстана подтвердили факт стрельбы из охотничьего ружья в приграничном селе Кок-Таш в Баткенской области в ночь с 22 на 23 декабря.

Ранее по их данным, пограничники Таджикистана заявили, что на участке Дахма села Кок-Таш неизвестные лица совершили 2 выстрела из охотничьего ружья по дому гражданина Таджикистана.

«По сообщению представителей правоохранительных органов Кыргызстана, в это время были слышны звуки, похожие на взрыв хлопушки. Однако, в ходе следственных мероприятий, проведенных на месте, не было обнаружено никаких следов стрельбы на территории Кыргызстана», — отметили в Погранслужбе.

Село Кок-Таш 2 декабря 2021 года. Фото: КНИА «Кабар»

В ведомстве добавили, что правоохранительные органы кыргызской стороны продолжают дополнительные следственные мероприятия.

Ранее таджикское издание «Азия-Плюс» со ссылкой на мэрию города Исфара сообщило, что выстрелы из охотничьего ружья были с территории Кыргызстана. По их данным, обстреляли дом жителя села Сомониён города Исфары.

«К счастью, никто не пострадал, но дети и его жена получили психологические травмы. Это не первый случай, где кыргызы, напав на дом Довудова [таджикистанца], наносят урон его имуществу. Около двух недель назад принадлежащих ему несколько голов крупного рогатого скота были украдены кыргызами, и были возвращены только после вмешательства правоохранительных органов», — цитирует издание мэрию Исфары.

Это не впервый раз, когда в местности Дахма звучат выстрелы. Ранее в Погранслужбе Кыргызстана сообщили, что 1 декабря «неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана». Тогда также предположительно стреляли из охотничьего ружья.

«Начальники пограничных застав двух стран договорились вместе искать причастных к стрельбе. Обсуждены мероприятия по недопущению провокаций на границе», — говорили в ведомстве.

Это уже второй инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикской границе за прошедшие сутки. 22 декабря таджикские военные сели в машину кыргызстанца и заставили того проехать дальше на территорию Таджикистана.

Но «для привлечения внимания кыргызстанец неожиданно преградил путь другой автомашине и успел крикнуть о том, что его задержали таджикские военные». После этого военные вышли из машины, и в это время водитель пустился в путь. Тогда пограничники открыли огонь по машине, совершив три выстрела по баллону и лобовому стеклу.

В Погранслужбе 23 декабря сообщили, что представители Таджикистана на встрече «полностью признали незаконность действий таджикских военнослужащих».

«Представители Таджикистана заявили, что их пограничники, допустившие этот факт, будут привлечены к ответственности. Инцидент будет расследован со стороны Военной прокуратуры Таджикистана», — добавили в кыргызской Погранслужбе.

Приграничные конфликты

Неопределенная линия границы между Кыргызстаном и Таджикистаном становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Последний крупный конфликт на границе произошел 28 апреля 2021 года. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт.

В результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и 87 раненых таджикистанцах.