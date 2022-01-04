В Жанаозене и Актау Мангистауской области Казахстана жители несколько дней подряд выходили на акции протестов из-за повышения цены на газ. Солидарность с ними выразили и в других городах страны.

Протестующие были возмущены тем, что с 1 января 2022 года цены на газ для авто выросли до 120 тенге (23 сома) за литр. По их словам, в середине прошлого года они покупали топливо по 55-60 тенге (10-13 сомов).

Несмотря на то, что власти страны пообещали снизить стоимость газа для Мангистауской области до 50 тенге, протесты начались по всей стране, а митингующих задерживают.

Теперь митингующие требуют не только снижения цен на топливо, но и отставки правительства, а также снятия неприкосновенности с первого президента Нурсултана Назарбаева.