Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов в течение 5 января в разных иностранных СМИ комментировал протесты в Казахстане. Протесты продолжаются четвертый день и уже привели к отставке правительства, хотя президент Касым-Жомарт Токаев утверждает, что «власть не падет». По мнению Аблязова, главная цель протестов, которые начались из-за высоких цен на сжиженный газ — полное свержение «режима Назарбаева», первого президента Казахстана, которому дали титул елбасы — лидера нации. Причем если утром 4 января митингующих Назарбаев мало волновал, то уже к вечеру демонстранты начали кричать лозунг «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). Тогда же в речах митингующих стало появляться имя Аблязова и требования вернуть его в страну. При этом, если имя оппозиционера вскоре исчезло с уст демонстрантов, то лозунги о том, чтобы Назарбаев перестал вмешиваться в управление страной, стали очень популярны. «Наша цель — полное свержение режима Нурсултана Назарбаева. И все процессы, которые происходят в стране, люди, которые вышли — единый возглас», — сказал в эфире телеканала «Украина 24» оппозиционер, который находится во Франции. Давал Аблязов интервью и таким изданиям, как «Дождь» и «Настоящее время». «Дождю» он сказал, что смена правительства в Казахстане ничего не значит, потому что у власти остаются люди Назарбаева и подобные перемены — это перестановка «фикуса». «Протестующие настаивают, чтобы было полностью политическое переустройство, ушел в отставку сам Токаев со всеми назначенцами. Мы требуем полной отставки», — сказал он, снова ассоциируя себя с протестующими. «Настоящему времени» оппозиционер заявил, что власть применила силу и если есть жертвы в протестах — это ее вина. «Ответственность за жертв может нести только власть, протест был мирным», — сказал политик. Он считает, что если «Назарбаев даст приказ стрелять», то «верхушка власти» не сможет спрятаться ни в стране, ни за рубежом. Именно поэтому он думает, что власть не будет стрелять в митингующих, потому что она это понимает. А если и будет — значит у нее нет «инстинкта самосохранения». Хотя основной причиной протеста стало повышение цен на сжиженный газ, Аблязов уверен, что протест зрел давно, так как на самом деле «причин миллион» и спровоцировать народ на протесты могло что угодно. «Коррумпированный режим, богатая страна, а народ бедный. Народ видит контраст», — сказал политик, упоминая дорогостоящую недвижимость клана Назарбаевых в других странах. Лидеров у демонстрантов нет Хотя Аблязов, говоря о протестах в Казахстане, постоянно произносит слово «мы», лидером протестов он не является. Ранее журналисты и политологи, комментируя события в Казахстане, сообщали, что у протестов лидеров нет, поэтому власти ни с кем не могут договориться. «Проблема в том, что в протесте нет единой идеологической линии управления и авторитетов. И это опасно, потому что толпа неорганизованная, она может создать повод эту толпу разгонять силовым методом, что приведет к обратной реакции», — сказал российский политолог Аркадий Дубнов. Похожие мысли озвучивают и казахстанцы в соцсетях. Уничтожив всю системную оппозицию, казахстанская гнилая власть получила то, к чему стремилась. Стихийный неуправляемый бунт, где не с кем договариваться, так как у толпы нет лидеров. — Cinemaholic (@baitukenov) January 5, 2022 Тулеген Байтукенов, кинорежиссер. Протест маргинализировался, лидеров нет — Assem Zhapisheva (@zhapisheva) January 5, 2022 Асем Жапишева, журналистка. Сами участники протестов говорят, что устали жить в нищете. – Народ нищенствует – поэтому мы здесь

– Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, мне 30 лет, я не хочу еще 30 лет быть рабом



Протестующие – о том, почему вышли на улицы: pic.twitter.com/ObWWekJMnC — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 5, 2022 Власти не владеют ситуацией Казахский политолог Досым Сатпаев считает, что ситуация вышла из-под контроля намного быстрее, чем ожидала власть. «Сейчас происходит то, что мы видели в разных регионах Казахстана последние 30 лет: возникает кризисная ситуация и моментально, как пожарные, президент, правительство и местные чиновники начинают суетиться, делать противоречивые заявления, создавать какие-то комиссии. Но о каких прогнозах может идти речь, если ни центральные, ни региональные органы власти на самом деле ситуацией не владеют», — сказал он. Аналитик Московского центра Карнеги Александр Баунов считает, что власти Казахстана просто переоценили спокойствие своих граждан. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Сам Токаев возглавил Совет безопасности, которым раньше руководил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Но Токаев не уступает полностью — он заявил, что «будет действовать жестко» в отношении митингующих. Кто такой Аблязов? Мухтар Аблязов Опальный казахский политик Мухтар Аблязов — бывший владелец БТА Банка, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Сейчас проживает во Франции. В 2001 году Аблязов стал одним из основателей оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Сейчас деятельность «ДВК» признана в Казахстане экстремистской и запрещена на всей территории республики. Уже в 2002 году суд в Казахстане признал его виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил к шести годам тюрьмы. Там он подвергся пыткам. В 2003 году Мухтара Аблязова освободили из колонии под давлением международных организаций и институтов и он уехал из Казахстана, но потом вернулся. Он вновь покинул Казахстан в 2009 году, опасаясь арестов и получил статус беженца в Великобритании. Позже он бежал во Францию, так как в Великобритании против него начались судебные разбирательства. Ержан Татишев В 2017 году на родине суд заочно приговорил его к 20 годам заключения по делу о БТА банке. В 2018 году Аблязова заочно приговорили в Казахстане к пожизненному заключению за организацию убийства бизнесмена Ержана Татишева в 2004 году. В том же году он обратился в Бюро по защите беженцев и апатридов и в 2020 году он получил статус беженца во Франции.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!