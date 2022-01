6 января президент Садыр Жапаров посетил ГУМ «Чынар» в Бишкеке. Видео визита главы государства в торговый центр опубликовал в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУМ «Чынар» (@gum_chynar) На кадрах видно, как покупатели подходят к президенту поздороваться, задают ему вопросы, беседуют и делают фото на его фоне. Пользователи социальных сетей рассказывают, что в торговый центр президент пришел вместе с членами своей семьи. По их словам, он прогулялся по торговому центру, зашел в некоторые бутики и в одном из которых купил себе солнцезащитные очки. Охрана Садыра Жапарова не препятствовала общению граждан с президенто — посетители торгового центра спокойно подходили к президенту и поздравляли его с Новым годом. Президент и сам охотно общался с ними. «Клооп» обратился за подробностями к пресс-секретарю президента Эрболу Султанбаеву, но он оставил вопрос без комментариев. Визит Садыра Жапарова в торговый центр вызвал бурную реакцию — сегодня парламент страны должен был собраться на внеочередное заседание. Главный вопрос, который должны были обсудить недавно избранные депутаты Жогорку Кенеша — будут ли кыргызские военные участвовать в кампании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Он сделал это заявление после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в стране — неизвестно. Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Уже 6 января власти страны начали так называемые «зачистки» по «ликвидации» зачинщиком митингов. Полиция Алматы сообщила, что были убиты десятки человек и назвала это «антитеррористической операцией». При этом власти Казахстана до сих пор не обнародовали точное количество убитых демонстрантов. Однако власти говорят точные цифры по погибшим полицейским — сейчас известно о 13 убитых правоохранителях. Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали три страны — Армения (70 военных), Таджикистан (200 военных), Россия (3000 военных). Двумя видео: Президент близок к народу, но дорогу ему надо уступать

