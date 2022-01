УВД Джалал-Абадской области прекратило дело о нападении на официанта в кафе «Достор», которое произошло в августе прошлого года. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абада. По её информации, 24-летний пострадавший написал встречное заявление, в котором говорится, что у него нет претензий к кому-либо. На его основе досудебное производство по данному делу было прекращено ещё 21 октября 2021 года. Избиение официанта и угрозы связями с Ташиевым 8 октября прошлого года в издание Kaktus.Media обратились жители Джалал-Абада. По их данным словам, в ночь на 18 августа один из посетителей кафе «Достор» Нургазы Мамасадыков отказался платить, ссылаясь на то, что он является родственником председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. «Он отказался разговаривать с официантом и платить. На просьбы официанта он не реагировал, а через некоторое время в кафе приехали трое мужчин спортивного телосложения. Они сразу начали бить официанта», — сообщили очевидцы. Они отметили, что официанта вывели из заведения, избили и заставили просить прощения у посетителя. Но последний в ответ на извинения ударил официанта. После этого трое мужчин снова вывели официанта и продолжили его бить. Извинение Вскоре в сети появилось видео, на котором Нургазы Мамасадыков говорит, что в кафе произошло недоразумение. Судя по его словам, недоразумение — это не нападение на официанта, а только то, что он называл себя братом Ташиева. «Видео, в котором говорится, что я родственник Ташиева Камчыбека Кыдыршаевича — не соответствует действительности. Я это подтверждаю, у меня с этим человеком никакого родства», — сказал Мамасадыков. Что сказали в ГКНБ? Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности тогда также распространила заявление о том, что зачинщик избиения официанта в Джалал-Абаде, не является родственником председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и не имеет к нему никакого отношения. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев также заявлял, что в стране завелось много людей, которые прикрываются его именем и призвал им не верить. А что милиция? Потерпевший написал заявление в милицию. Дело зарегистрировали по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Однако спустя время выяснилось, что дело переквалифицировали. А все видео с камер наружного наблюдения кафе, где видно избиение официанта, милиционеры удалили. Кроме этого, джалалабадцы сообщили, что пострадавший официант был вынужден уехать из города, так как ему поступали угрозы от нападавших. Он опасается, что дело закроют. 28 сентября за отсутствием состава преступления дело переквалифицировали на статью «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что в стране завелось много людей, которые прикрываются его именем и призвал им не верить. «Моя жизнь – служение стране, а не родственникам. Я должен показывать пример обществу и обязан привлекать к ответственности. Я еще раз предупреждаю своих близких, родных, одноклассников, что если они нарушат закон, то будут нести ответственность по всей строгости закона», — говорил он. Доверенное лицо партии Ташиева Мамасадыков и Ташиев, фото: Temirov LIVE

Однако журналисты Factcheck.kg установили связь между правонарушителем и главой ГКНБ. Выяснилось, что Мамасадыков был доверенным лицом партии «Мекенчил» на парламентских выборах, результаты которых были аннулированы в 2020 году. Партию основали президент Садыр Жапаров и его ближайший соратник Камчыбек Ташиев. Наряду с Мамасадыковым, одним из доверенных лиц «Мекенчила», был «названный сын» Ташиева — Батырбек Сыргабаев. Он является младшим братом Абсаттара Сыргабаева, главы Джалал-Абадской области. «Судя по фотографиям Батырбека Сыргабаева и Нургазы Мамасадыкова в “Одноклассниках”, видно, что они друзья. Батырбек также отметил, что брат Камчыбека Ташиева Шайырбек Ташиев является его “крестным отцом”, — сказал журналист Актилек Капаров. При этом Абсаттар Сыргабаев и Шайырбек Ташиев в 2020 году баллотировались в депутаты в числе партии «Мекенчил». Шаирбек Ташиев в настоящее время является депутатом Жогорку Кенеша. В Джалал-Абаде избили официанта. Нападавшие грозятся связями с Ташиевым Temirov LIVE нашел связь между напавшим на официанта мужчиной и партией «Мекенчил»

