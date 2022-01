Юрист Нурбек Токтакунов опубликовал обращение Болота Темирова, журналиста расследователя, задержанного после выхода расследования о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. «Главное, что мы успели выпустить расследование про Ташиева», — говорит журналист расследователь. Он рассказал, что журналисты получали угрозы, кроме того были попытки взлома. «Они думают, что забрав наше оборудование они выяснят, как мы это делаем. Как будто мы из космоса получаем», — пошутил Темиров. Он рассказал, что когда силовики ворвались в офис «Темиров лайв», его положили на пол, после чего сверху на него сели два сотрудника. Его карман был для них доступен — когда они принялись его обыскивать, то обнаружили зеленое вещество. Темиров сказал, что он не употребляет наркотики. Когда его задержали и выводили сквозь журналистов, он прокричал, что ему подкинули это вещество. Что за расследование? Накануне журналисты Temirov Live опубликовали расследование, где рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня. Новое расследование связано с племянником Ташиева — Байгазы Матисаковым, который после октябрьских событий в 2020 году возглавил «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». По словам журналиста Болота Темирова, расследователи из OCCRP помогли журналистам найти документы об экспортных операциях компании «Регион ойл». По данным из документов, компания занимается экспортом мазута «Кыргыз Петролеум Компани», которую возглавляет племянник Ташиева. «Регион ойл» экспортирует мазут по 34 цента за килограмм. За два дня – 23 и 24 июня 2021 года – компания поставила в Узбекистан 3 666 тонн мазута госпредприятия от «Кыргыз Петролеум Компани». При этом на самом госпредприятии на 7 июля 2021 года мазут стоил по 22 цента за килограмм. «Делаем несложные подсчеты и получаем разницу в 37 млн сомов. То есть, компания-посредник получает прибыль за счет экспорта продукции государственного завода – и это за два дня», — рассказал Темиров. По информации реестра Министерства юстиции, «Регион ойл» принадлежит некой Назгуль Айдаровой. Она работала бухгалтером на Джалал-Абадском нефтеперерабатывающем заводе, которым владеют братья Ташиевы. Информацию о том, что Айдарова работает на заводе, в интервью журналистам Temirov Live подтвердил депутат парламента Шаирбек Ташиев — родной брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он также подтвердил, что Айдарова руководит «Регион ойл». После выхода расследования Айдарова стала отрицать связь предприятия с семьей главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!