Президент Садыр Жапаров и его друг глава ГКНБ Камчыбек Ташиев довольно часто становятся героями мемов. Например, летом прошлого года в сети широко распространялись мемы с их совместного отдыха и катания на гидроскутерах на Иссык-Куле. На этот раз давние друзья отличились тем, что Жапаров опубликовал цитату с изображением волка, а Ташиев расписал схему работы нефтяной компании на доске. Соцсети не заставили себя ждать — пользователи в этот же день распространили мемы на двух друзей. Сторис президента 23 января в официальном Instagram аккаунте Садыра Жапарова появился сторис с глубокомысленной цитатой волка: «Сильные люди всегда одиноки». Спустя короткое время сторис исчез. Скриншот сториса Садыра Жапарова. Картинки с такими цитатами чаще всего публикуются в русскоязычных соцсетях: «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Эту картинку Жапаров взял из группы в «Одноклассниках» «Волки — душа волка». Скриншот страницы в ОК группы «Волки — душа волка». В своём блоге на TJournal авторка Дарья Лейзаренко отмечает, что в этих соцсетях действует множество похожих друг на друга сообществ, где публикуют картинки с волками под «глубокомысленными» цитатами. «Так в соцсетях романтизируют образ животного: его представляют как серьёзного одиночку, который ни в ком не нуждается и умеет отличать друзей от врагов», — считает авторка. Сторис президента молниеносно вызвал реакцию пользователей кыргызского сегмента соцсетей — они начали «пилить» мемы со сторисом президента. Также пользователи соцсетей вспомнили и про диплом Садыра Жапарова. Ранее депутат Дастан Бекешев в своих соцсетях объявил о том, что начал разыскивать одногруппников президента. По его словам, он окончил юридический факультет в том же году, что и Жапаров, но «ни разу не встречались в универе». Разыскивать одногруппников президента Бекешев начал после того, как ЦИК лишил депутатского мандата Орозайым Нарматову из-за того, что она якобы получила диплом незаконно. Одногруппники не объявились в СМИ, но ректор КРСУ заверил, что Садыр Жапаров действительно окончил этот ВУЗ и на «отлично» защитил дипломную работу. Ну и конечно пользователи соцсетей вспомнили выражение, ставшее крылатой, «Волк слабее льва и тигра, но в цирке волк не выступает». Вспомнили пользователи соцсетей и то, что президент часто пользуется планшетом. Также они предложили свои варианты для будущих сторисов президента. Ташиев у доски 20 января на ютуб канале Temirov Live вышло расследование «Как заработать 37 млн сомов за два дня? Садыр Жапаров и схема Ташиевых». В нём журналист-расследователь Болот Темиров раскрыл причастность родственников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева к деятельности госнефтяной компании «Кыргызнефтегаз». Так он рассказал, о схеме с экспортом мазута через «Кыргыз Петролеум Компани» (дочке «Кыргызнефтегаза»), которая позволила связанной с семьей Ташиева компании заработать 37 млн всего за два дня. 23 января, после задержания Болота Темирова, Камчыбек Ташиев дал пресс-конференцию на которой заявил, что все расследования Temirov Live «полностью ложь». На доске Ташиев попытался подробно объяснить журналистам, как работает предприятие по продаже мазута и начал чертить схемы. Скриншот с видео, где Ташиев стоит у доски очень быстро разлетелся на мемы. Например, главу ГКНБ изобразили на фоне изменений цен на биткоин, где он объясняет «нецелесообразность продавать активы сейчас». Ташиева также изобразили, как тот написал «глубокомысленную цитату волка». Также Ташиева изобразили играющим в крестики-нолики. Вспомнили пользователи соцсетей и слова Ташиева про своего племянника Байгазы Матисакова, который является директором «Кыргыз Петролеум Компани» о котором и говорится в расследовании. На пресс-конференции 23 января глава ГКНБ охарактеризовал Матисакова, как «добропорядочного человека, который не пьет, не курит и пять раз читает намаз». Всмпонили пользователи соцсетей и культовую сцену из сериала «В Филадельфии всегда солнечно», которая ассоциируется с тем, что кто-то раскрыл заговор. Вместо Ташиева, который объясняет схемы по продаже мазута, туда поставили одного из героев сериала с этого мема.

