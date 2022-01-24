Президент Садыр Жапаров и его друг глава ГКНБ Камчыбек Ташиев довольно часто становятся героями мемов. Например, летом прошлого года в сети широко распространялись мемы с их совместного отдыха и катания на гидроскутерах на Иссык-Куле.

На этот раз давние друзья отличились тем, что Жапаров опубликовал цитату с изображением волка, а Ташиев расписал схему работы нефтяной компании на доске. Соцсети не заставили себя ждать — пользователи в этот же день распространили мемы на двух друзей.

Сторис президента

23 января в официальном Instagram аккаунте Садыра Жапарова появился сторис с глубокомысленной цитатой волка: «Сильные люди всегда одиноки». Спустя короткое время сторис исчез.