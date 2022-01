Новость обновлена в 02:30. Минздрав Кыргызстана сообщил, что на 02:00 В Баткенкую областную объединённую больницу по линии скорой помощи доставлены трое пострадавших. Диагноз: у двоих оскольчатые ранения различных частей тела, у одного огнестрельное ранение. Ранее минздрав сообщил о четырех военных, пострадавших в приграничном конфликте. Они получили оскольчатые ранения различных частей тела. Всего госпитализированы семь пострадавших. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести, они получают соответствующее лечение. Погранвойска Таджикистана также сообщили о жертвах с их стороны, но не уточнили количество пострадавших. Таджикские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщают об одном погибшем. По их данным, житель таджикского села Ходжаи Аъло на границе с Кыргызстаном Обидчон Туйчиев скончался в результате полученных ранений. Издание «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в администрации города Исфары сообщило, что снаряд, выпущенный с кыргызской стороны, попал в дом Туйчиева.



По данным издания, еще 11 таджикистанцев получили ранения. Источники «Азия-Плюс» в центральной больнице города Исфара сообщили, что до настоящего времени в больницу доставлены 3 гражданских лица и 8 военнослужащих. Двое из них госпитализированы с ушибами, остальные с огнестрельными ранениями. Их состояние оценивается как стабильное, они госпитализированы в отделение травматологии. Конфликт на границе Около 18 часов в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждает, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские Погранвойска уверяют, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона. Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждает, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские Погранвойска сообщают, что именно кыргызские военные открыли огонь. Погранслужба Кыргызстан сообщила, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранотометов. В кыргызской Пограничной службе назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан». В Погранслужбе Кыргызстана настаивают, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон». «При этом Таджикистан искажает информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов. Именно таджикские пограничники в последнее время использовали беспилотники для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства Погранвойск ГКНБ РТ», — говорится в сообщении. Ранее Погранвойска Таджикистана заявили, что именно кыргызская сторона не прекращает огонь. «На данный момент со стороны Кыргызстана в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведётся интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из миномётов. Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Таджикистана», — говорится в сообщении таджикской стороны. Также таджикская сторона настаивает, что кыргызская сторона «ведет активную информационную обработку масс фейковыми и ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах с целью сокрытия своих неправомерных действий».

