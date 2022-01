Керим Турапов ушёл с должности главы Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщила пресс-служба минкультуры. Керим Турапов. Отмечается, что Турапов ушел с этой должности по собственному желанию. Официальное распоряжение о его увольнении в ведомство поступило 28 января. Турапов занимал эту должность с 31 января 2019 года. Скандал в театре оперы и балета В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в марте 2021 года кыргызстанские артисты отказались выступать с привозными танцорами — но извинились перед зрителями. По словам солистов балета, у них нет индивидуальных трудовых договоров — есть только коллективный договор, охватывающий общие положения Трудового кодекса. В нем нет ряда нюансов, таких, как вопросы оплаты труда в коммерческих проектах, количества выступлений — прописан только фиксированный месячный оклад. Это около 9 тысяч сомов. Гонорары за выход на сцену с зарубежными артистами в коммерческих спектаклях, которые привозят частные предприниматели, кыргызские танцовщики не получают, как и хор, оркестр и солисты оперы. При этом они вынуждены покупать балетную обувь и другие необходимые принадлежности за свой счет: то, что предоставляет театр — низкого качества. После этого о проблемах театра заговорили журналисты, в минкульте создали целую комиссию. Кроме того, тогдашний вице-премьер Артем Новиков попытался примирить стороны конфликта и найти компромисс, при котором опера и балет будут развиваться, а зритель не будет страдать от конфликтов в театре, приходя на постановку. Читать по теме: «Они нам за эти спектакли не платят». Артисты кыргызского балета отказались выступать с привозными танцорами Оплата труда кыргызских танцоров В 2016 году «Клооп» беседовал с артистами балета об оплате труда и травмоопасности. «Вне зависимости от количества выпускников, в театре [работает] всегда мало людей. Многие уезжают. У всех артистов очень маленькая заработная плата», — сообщил тогда Тилек Кийизбаев, выпускник балетной школы 2016 года. Артисты балета сообщили, что в среднем получают по пять тысяч сомов, у заслуженных надбавка — 10 тысяч. Заработок зависит от должности, категории танцовщика, стажа работы, ролей, участия в гастролях. Пять тысяч сомов могут получать и выпускник училища, и солист. Пенсию танцовщики начинают получать после 20 лет работы в кордебалете или через 15 лет сольных выступлений. По словам танцора Айбека Темиралиева, профессиональная карьера начинается в 18 лет, 38 для артиста балета — это уже пенсионный возраст. При этом профессия травмоопасная и закончить карьеру артист может в любой день. «Танцевать мы можем, пока ноги не откажут. Но вот отказать они могут хоть завтра. Это сложно предугадать или спланировать, постоянная нагрузка и напряжение может сказаться и на молодом», — рассказал Фарух Садыркулов, лауреат международных конкурсов, выпускник питерской Академии Русского Балета имени Вагановой. Несмотря на все сложности, артисты балета не видят себя вне искусства. «Я люблю свою работу. Я посвятил себя балету и оставить карьеру уже не смогу», — сказал лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Кыргызстана Марат Сыдыков.

