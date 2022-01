Всех сотрудников Youtube-канала Temirov Live вызвали на допрос в ГУВД Бишкека на 28 января 18:00. Об этом сообщили на официальной фейсбук-странице Temirov Live. По словам журналистов, их вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу Болота Темирова и Болота Назарова. «Мы подозреваем, что правоохранительные органы вызвали нас на допрос в связи с устроенным ими нарко-шоу, но заинтересованы в получении информации о нашей деятельности», — считают в Temirov Live. В пресс-службе ГУВД Бишкека «Клоопу» подтвердили, что сотрудников Temirov Live действительно вызвали на допрос. Задержание Темирова и Назарова и последующая травля Милиция задержала журналиста-расследователя Болота Темирова (основателя Temirov Live) и акына-импровизатора Болота Назарова 22 января. У обоих милиционеры при задержании «нашли» пакетик с гашишем. Оба позже заявили, что их им подбросили. Темирова задержали прямо в офисе Temirov Live, после нескольких часов обыска. Сам журналист, когда его выводили из офиса, заявил, что наркотики «ему подкинули». При задержании Темирова сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику журналистов Temirov Live. В милиции позже сообщили, что Темиров подозревается в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта, а Назарова обвинили по двум статьям. Акына подозревают в «Незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта» и «Склонении к употреблению наркотических средств и психотропных веществ». И Темиров, и Назаров действия милиции связывают с их деятельностью и выходом расследования Temirov Live про сомнительные схемы при экспорте мазута, произведенного госкомпанией «Кыргызнефтегаз», к которым могут иметь отношение родственники главы ГКНБ. Болот Темиров и Болот Назаров сейчас находятся под подпиской о невыезде. Обоим такую меру пресечения избрали после митингов в их поддержку 23 января. Однако, после этого неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов Temirov Live, снятые на скрытую камеру. Ряд активистов посчитали, что к этим «сливам» возможно причастны правоохранители и спецслужбы страны. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и потребовали от него отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Озаботились травлей журналистов и в парламенте. Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 26 января сказал, что ГКНБ «позорится», публикуя подробности личной жизни журналистов. В ГКНБ же заявили, что к «сливам», задержаниям Болота Темирова и Болота Назарова «не имеют никакого отношения». Читать по теме: ГКНБ отрицают свою причастность к травле журналистов Temirov Live

