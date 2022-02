8 февраля президент Садыр Жапаров посетил Ошский рынок в Бишкеке. Глава государства пришел вместе с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым. Об этом сообщили в администрации президента. Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев рассказал, что Садыр Жапаров пришел на рынок, чтобы провести живой диалог с продавцами о контрольно-кассовых машинах (ККМ). У торговцев было много жалоб к президенту: одни жаловались на отсутствие торговых мест, другие – на стихийную торговлю. Одна пожилая женщина со слезами стала рассказывать собравшимся о тяжелой болезни своей родственницы. Помощники Жапарова заверили, что взяли у нее контакты. Поначалу к президенту не подпускали представителей СМИ – его снимали личные видеооператоры. Позже, когда прессе все-таки удалось к нему пробраться, президент отказался отвечать на вопросы журналистов. И хотя его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев обещал, что в конце президент ответит на вопросы сотрудников СМИ, этого так и не произошло. Не обошлось и без казусов – два милиционера схватили журналистку Super.tv, и поволокли ее прочь от главы государства. Она кричала, что является журналисткой, плакала и показывала удостоверение прессы. Ее отпустили только после того, как к милиционерам подошли другие журналисты и потребовали оставить ее. Кортеж президента уехал после непродолжительного пребывания президента на рынке. Видео: Next TV Контрольно-кассовые машины 6 декабря президент Садыр Жапаров подписал указ, который освободил от уплаты налогов предпринимателей с годовым оборотом до 8 млн сомов. Однако они, согласно указу, обязаны использовать онлайн-версии контрольно-кассовых машин (ККМ). 22 декабря на митинг против введения ККМ вышли десятки торговцев рынка «Таатан». Они заявили, что хотят продолжать работать на основе патента, как и раньше. По словам торговцев, онлайн-ККМ на смартфонах работает со сбоями. 23 декабря против обязательного использования ККМ выступили и частные предприниматели из Токмока и торговцы рынка «Дордой». Предприниматели отмечали, что на рынках часто отключают электричество, а если они упустят хоть одного клиента без чека, их ожидает штраф. Некоторые торговцы говорили, что их уже начали штрафовать. 27 декабря против ККМ выступили предприниматели Кемина и Кеминского района, а также продавцы рынка «Дордой Дыйкан» в Бишкеке и представители бизнеса. Они просили не трогать простой народ, который сам себя кормит, либо дать им другую работу — например, открыть заводы и фабрики. 12 января председатель кабмина Акылбек Жапаров встретился с торговцами рынка «Дордой». «Мы готовы разговаривать с каждым торговцем на рынке и на простых примерах объяснить, что учет должен быть везде. Он поможет избавиться от контрабанды и ввоза неучтенного товара», — объяснил он причину введения ККМ. В итоге стороны решили создать рабочую группу, в которую будут входить представители из Минэкономики, налоговой службы, таможни и других госорганов, а также предприниматели рынка «Дордой». Совместно они разработают индивидуальные условия по введению КММ для представителей малого бизнеса.

