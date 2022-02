Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали экс-депутата парламента по подозрению в мошенничестве на $2 млн. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ. В пресс-релизе Госкомитета говорится, что задержан экс-депутат с инициалами «А.А». По данным издания 24.kg это бывший депутат Алиярбек Абжалиев — сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова. О том, что задержанным является Абжалиев сообщили и в издании «Акипресс». По версии следствия, о мошенничестве со стороны Абжалиева в бытность депутатом заявил предприниматель, чье имя не сообщается. «В результате проверки доводы заявителя подтвердились, а полученные материалы легли в основу принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье “Мошенничество”», — сообщили в ГКНБ. В результате 10 февраля Первомайский районный суд Бишкека заключил Абжалиева под стражу на время следствия. Ранее Абжалиев уже проходил фигурантом дела о незаконном обогащении. По версии следствия, Абжалиев использовал свои родственные связи с экс-президентом и вмешивался в работу госорганов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государству. Однако 9 февраля Генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что дело против Абжалиева прекращено. И добавил, что причина ему неизвестна.

