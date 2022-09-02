В селе Сокулук задержали 47-летнего мужчину по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки. Об этом пишет «Сводка Акипресс» со ссылкой на ГУВД Чуйской области.
По данным милиции, это произошло в ночь с 30 на 31 августа. В милиции говорят, что мужчина применил физическое насилие в отношении девочки 2005 года рождения и пытался изнасиловать ее, но проходящие мимо четверо парней, услышав крики о помощи, прибежали и задержали мужчину. Они доставили его в ОВД Сокулукского района.
В ГУВД Чуйской области сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело по статьей «Изнасилование». Задержанного водворили в ИВС.
Насилие в отношении детей
По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев — насилие сексуального характера.
При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками.