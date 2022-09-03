Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил экс-президентку Кыргызстана Розу Отунбаеву специальным представителем по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По данным ведомства, на этой должности она сменила Дебору Лайонс из Канады.

В МИД напомнили, что Роза Отунбаева имеет докторскую степень философии МГУ. У нее 35-летний опыт в области лидерства, дипломатии и международного сотрудничества. За свою карьеру Отунбаева трижды становилась министром иностранных дел и была депутатом IV созыва Жогорку Кенеша. Кроме того, она занимала должность посла Кыргызстана в Великобритании, а также в США и Канаде.

После апрельской революции Отунбаева возглавила Временное правительство. Референдум утвердил ее президенткой переходного периода. 1 декабря 2011 года Отунбаева сложила с себя полномочия главы государства, создав прецедент мирной передачи власти.

В МИД подчеркнули, что до нового назначения экс-президентка была членом Консультативного совета высокого уровня Генерального секретаря ООН по посредничеству и руководителем фонда «Инициатива Розы Отунбаевой» в Кыргызстане.