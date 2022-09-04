Юристка Таттуубубу Эргешбаева считает, что в Кыргызстане отсутствует баланс между государственными институтами. Таким мнением она поделилась с журналисткой «Клоопа» Айдай Иргебаевой.

Эргешбаева также отметила, что в государстве нарушена система сдержек и противовесов. Она сообщила, что большая часть власти на сегодня сконцентрирована у президента и его администрации.

При этом, подчеркнула юристка, глава государства пытается дополнительно влиять на парламент и судей, что нарушает Конституцию. Она добавила, что Основной закон страны ограничивает круг полномочий президента.