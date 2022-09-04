В Бишкеке мужчина подозревается в домогательстве несовершеннолетней дочери. Об этом «Клоопу» рассказал правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, мать пострадавшей обратилась в милицию еще в 2020 году и заявила о том, что ее муж неоднократно домогался их несовершеннолетней дочери. С тех пор правоохранители несколько раз прекращали следствие. Милиция основывала свое решение результатами экспертизы, которая показала, что пострадавшая якобы наговаривает на отца.

Правозащитник заявил, что в 2022 году удалось добиться проведения психолого-психиатрической экспертизы и судмедэкспертизы по Стамбульскому протоколу. Результаты показали, что девочка действительно подвергалась домогательствам со стороны своего отца.

Рузиев подчеркнул, что в связи с этим мать девочки требует возобновить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности мужчину, который сейчас находится на свободе.

По словам правозащитника, ранее женщина сама подвергалась насилию со стороны мужа и его матери.

«Мы обратились с жалобами к президенту, генеральному прокурору и министру МВД для восстановления нарушенных прав повторно», – рассказал он.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано: 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками.

Президент Садыр Жапаров 12 августа подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми.

Так, увеличиваются сроки лишения свободы и размеры штрафов за совершение преступлений против половой неприкосновенности и духовно-нравственного здоровья детей. В законопроекте предлагалось увеличить сроки лишения свободы с 15 до 25 лет.

Также лица, совершившие такие преступления, не будут освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, душевной болезнью или временным психическим расстройством. Кроме того, к ним не будут применять досрочное освобождение и амнистию.

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