Суд шестой год не может вынести решение по делу об изнасиловании пенсионерки. Об этом сообщил адвокат Тилек Токтакунов.

Он напомнил, что подсудимым по делу проходит бывший сотрудник УВД Аламединского района.

Юрист отметил, что в 2016 году Аламединский райсуд признал мужчину виновным по статье «Изнасилование» и приговорил к тюремному сроку. Однако защита гражданина подала апелляционную жалобу. С тех пор, по словам адвоката, в этом деле не могут «поставить точку».

Токтакунов предполагает, что дело «искусственно затягивают» и призвал президента Садыра Жапарова и генпрокурора Курманкула Зулушева взять это дело под личный контроль.

Что случилось?

В августе 2016 года в милицию обратилась 72-летняя женщина. Она заявила, что в ночь на 5 августа в селе Арашан Чуйской области ее изнасиловал 33-летний сосед – бывший сотрудник милиции.

В ту ночь, по ее словам, он постучал к ней в дом. Пострадавшая открыла ворота, потому что подумала, что к ней пришла ее знакомая. В этот момент, рассказала она, сосед схватил ее за волосы и ударил головой об бетон.

«Я сначала убежать хотела, кричать, он выдрал мне волосы. Я потеряла сознание, очнулась — он душит и коленкой на спине стоит. […] Я спрашиваю: “Что надо?”. Он говорит: “Пойдем, потрахаемся”. И потащил меня за волосы в ту комнату, где ничего не слышно и начал издеваться — насиловал в извращенной форме. Я была в шоке, думала убьет», — сказала она.

По словам пострадавшей, после изнасилования она побежала к соседям, чтобы попросить о помощи. Один из соседей помог женщине и осмотрел ее дом.

«Я проплакала всю ночь, было стыдно. Утром позвонила дочке, вызвали милицию на следующий день. Жалею, что не в тот же день вызвала. Меня отвезли в больницу. Сделали экспертизу о сексуальном насилии, оно подтверждается», — сказала потерпевшая.

После изнасилования пожилой женщине пришлось переехать в Бишкек.