Ребенка, которого кыргызстанка пыталась продать за 300 тысяч рублей в Екатеринбурге, отправят в Кыргызстан. Об этом, со ссылкой на отчима мальчика, сообщили в издании «Комсомольская правда – Екатеринбург».

По данным СМИ, ребенок сейчас находится в детском доме. Вопрос с опекунством мальчика будут решать в Кыргызстане, поскольку в России у него нет родственников.

Отчим сообщил, что мальчика отправят к бабушке

«Если она откажется, то тогда я смогу забрать его к себе. Скоро мне разрешат навещать его», – сказал он.

О задержании кыргызстанки в Екатеринбурге при попытке продать своего сына стало известно 10 августа.

По данным Министерства иностранных дел, в отношении женщины возбудили уголовное дело. В местных СМИ сообщали, что кыргызстанку взяли под стражу до 8 октября, на время следствия.

«Генконсульство выясняет все обстоятельства этого инцидента, а также оказывает консульско-правовую поддержку подозреваемой гражданке Кыргызстана с предоставлением услуг адвоката и переводчика», — отметили в МИД.

«По-настоящему трагическая история»

10 августа в Instagram «Альтернативы» опубликовали пост, в котором говорилось о задержании женщины при попытке продажи ребенка. По их данным, пост о продаже мальчика она опубликовала в соцсетях. С женщиной начали переписываться волонтеры.

«Оказалось, что женщина по имени Наргиза, с ее слов, помимо 7-ми летнего сына от первого брака, имеет еще двоих детей от второго брака. Наргиза пояснила, что муж был против старшего сына, и они решили продать ребенка, чтобы рассчитаться со своими долгами.

Женщина обозначила цену в 300 тысяч рублей. Волонтерку, которая должна была прийти на встречу, она убеждала, что мальчик ждет, когда его заберут и не против. Мы до конца надеялись, что эта история вымысел, чья-то дурацкая шутка или попытки мошенников завладеть деньгами. Однако когда наша группа уже в Екатеринбурге вместе с сотрудниками из Отдела по борьбе с организованной преступностью выехали на сделку, они стали непосредственными свидетелями продажи мальчика. Наргиза получила 300 тысяч рублей и отдала ребенка неизвестному ей человеку. Когда женщина уже собиралась уходить, к ней подошли сотрудники полиции», — говорится в публикации.

В «Альтернативе» отметили, что «в этой ситуации нужно судить не только эту женщину, но и ее мужа, который был пособником». По данным местных СМИ, в органы опеки уже направили письмо по поводу оставшихся двух детей кыргызстанки, которые сейчас находятся с мужем женщины.

По последним официальным данным, всего на заработках за рубежом находятся 1 млн 118 тысяч кыргызстанцев. Около одного миллиона из них работают в России.